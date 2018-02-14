İYİ Parti Ilgın İlçe Başkanlığına seçilen Behçet Özoğul, mazbatasını aldı.

İYİ Parti Ilgın İlçe Başkanlığına seçilen Behçet Özoğul, mazbatasını aldı.

Özoğlu, mazbatasını Ilgın İlçe Seçim Kurulu Müdürü Muammer Babur’dan aldı.

Parti teşkilatında ilçe başkanlığı sorumluluğunu üstlenmekten mutlu olduğunu ifade eden Özoğul, şunları söyledi:

“Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Ben ve ekibim her zaman birlik beraberlik içinde ilçemizin ve ülkemizin kalkınması için el birliği ile çalışacağız. Kongre sürecinde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun.”