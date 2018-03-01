Özel yurtlardan “ayakta kalmak” için devlet desteği talebi

Özel Yurtlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-DER) Başkanı Ahmet Kantemiz, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları arttıkça özel yurtların kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, ayakta kalmak için devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Özel Yurtlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-DER) Başkanı Ahmet Kantemiz, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları arttıkça özel yurtların kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, ayakta kalmak için devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Kantemiz, Konya Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında, KYK tarafından özellikle son yıllarda 10-15 yıllığına yüksek fiyatlarla kiralanan binalarda çok sayıda yurt açıldığını söyledi.

Bu yurtların sayısının bazı illerde ihtiyaçtan çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Kantemiz, “Bu durum Ankara, Aksaray gibi bazı illerde o kadar ileriye gitmiştir ki binaların mevcut kapasiteleri, müracaat edilen tüm öğrencilerin kabul edileceği duyurusuna rağmen boş kalmıştır. Örneğin, Aksaray’daki 2017-2018 Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında 3 bin kız 900 erkek kapasitesi boş durumdadır. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren özel öğrenci yurtlarını yüzde 30 ile yüzde 50 kapasite ile can çekişir duruma düşürmüş, hatta kapanma aşamasına getirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Devletin, KYK yurtlarında kalan öğrencilere az ücretle barınma, kahvaltı ve yemek için ücret ödeme gibi imkanlar sağladığına değinen Kantemiz, “Sosyal devlet olma politikası altında Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerine sağlanan bu ayrıcalıklı imkanlar, adalet ve eşitlik ilkesine dayanarak özel öğrenci yurtlarında kalan öğrencilere de tanınmalı, bu sayede özel öğrenci yurtları da kapanmaya mahkum olmamalıdır.” diye konuştu.

Kantemiz, özel okul ve hastaneleri kullananlara sağlanan katkı sağlayıcı teşviklerin özel yurtlarda kalan öğrencilere de sağlanması gerektiğini, devlet yurtlarının özel öğrenci yurtlarından hizmet alımı yapması halinde maliyetlerin yüzde 50-60 oranında aşağı çekilebileceğini kaydetti.

Türkiye’de yaklaşık 4 bin 500 özel öğrenci yurdunun bulunduğu bilgisini veren Kantemiz, “Bu sayıdan çok daha fazla kaçak öğrenci barındıran yurt, apart, pansiyon, stüdyo daireler bulunmaktadır. Bunları anında kapatıp sektörün dışına çıkaracak hukuki yaptırımlar uygulanmalıdır.” ifadesini kullandı.