Özel Türk jeti İran’da düştü!

Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen özel jetin düştüğünü duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden, Başaran Holding’e ait özel jet İran’da düştü.

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, düşen özel jette üçü mürettebat, sekizi yolcu 11 kişinin olduğunu ifade etti.

İran’ın ISNA haber ajansı, uçaktaki 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Reuters haber ajansının İran devlet televizyonuna dayandırdığı son dakika haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a giden bir uçak İran’ın güneybatısındaki Şehrekürd bölgesinde düştü. İran’ın ISNA haber ajansı, uçaktaki 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, düşen özel jette üçü mürettebat, sekizi yolcu 11 kişinin olduğunu ifade etti. İran kurtarma ekiplerinin kaza yerine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı, TC-TRB kuyruk tescilli Bombardier CL600 tipi özel jetin Başaran Holding’e ait olduğunu duyurdu.