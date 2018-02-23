Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Büyük maçların akabinde konsantrasyon eksikliği ve ciddiyetsizlik bazen sıkıntı oluşturabiliyor” dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Büyük maçların akabinde konsantrasyon eksikliği ve ciddiyetsizlik bazen sıkıntı oluşturabiliyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında A.Konyaspor, deplasmanda konuk olduğu T.M. Akhisarspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A.Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Beklemediğimiz bir mağlubiyet. Buraya gelirken farklı düşüncelerle geldik ama bunu uygulayacak performansı saha içinde göstermedik. Oyuna iyi başladık. Jahovic ile girdiğimiz pozisyon gol olsaydı, oyunun gidişatı farklı olabilirdi. Rakip ilk atağında gol buldu. Rakip bizden daha fazla istedi. Haklı bir galibiyet aldılar. Onları tebrik ediyorum. Biz kendi karakterimizin dışında bir gece yaşadık. Biz kolay teslimiyetçi bir ruha sahip değiliz. Saha içinde çok mücadele eden bir takımız ama bunu bugün maalesef sahada destekleyemedik. Büyük maçların akabinde konsantrasyon eksikliği ve ciddiyetsizlik bazen sıkıntı oluşturabiliyor. Biz bu akşam bunu çok yaşadık. Önemli bir müsabaka kaybettik ama kafamızı kaldırıp önümüzdeki maça yoğunluğumuzu vereceğiz. Biz de bu geceden bir ders çıkaracağız. Rakibi bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.