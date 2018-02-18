Özaltun’dan esnaf buluşmasında emeklilere yönelik TOKİ müjdesi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir ilçe merkezinde 3.etap toplu konut projesini hayata geçirebilmek için çalışmaların hız kazandığını söyledi.

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir ilçe merkezinde 3.etap toplu konut projesini hayata geçirebilmek için çalışmaların hız kazandığını söyledi.

Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Çarşı Merkezi’nde esnafların da katıldığı toplantıda konuştu. Özaltun, konuşmasında yeni dönemde devreye girmesi planlanan yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, Beyşehir’de Beyşehir Belediyesi-TOKİ Başkanlığı işbirliği ile yürütülen 3.etap toplu konut projesine değinen Özaltun, bu etabın emeklilere yönelik olarak gerçekleşeceğini söyledi. Toplu konut projesi çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özaltun, “Proje biter bitmez toplu konut yapımını Yeni Devlet Hastanesi ile Arıtma Tesisleri arasındaki bölgede inşallah başlatmış olacağız.”dedi.

Özaltun, toplantıda, Hal İçi’nde, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı ve desteği ile hayata geçirilecek katlı otopark ve kapalı Pazar yeri projesinden de söz ederken, projesinin hazır olduğunu ihalesinin ise Mart ya Nisan ayı içerisinde yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.