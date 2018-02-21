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Oyun ve E-spor 100 bin gence iş kapısı olacak

  • Giriş Tarihi: 21.02.2018 10:31
  • Güncelleme Tarihi: 21.02.2018 10:31
Oyun ve E-spor 100 bin gence iş kapısı olacak

Hükümet, dünyanın en hızlı yükselen pazarlarından olan elektronik spor (e-spor) pazarının, Türkiye'de de geliştirilmesi için düğmeye bastı.

Hükümet, dünyanın en hızlı yükselen pazarlarından olan elektronik spor (e-spor) pazarının, Türkiye’de de geliştirilmesi için düğmeye bastı.

Son yıllarda dünyada hızla gelişen oyun sektörü ve beraberinde ortaya çıkan e-spor’a hükümet kayıtsız kalmadı.

Türkiye’de elektronik sporla ilgili yazılım çalışmalarını yürüten gençlere ve yerli oyun şirketlerine ekonomik destekler verilecek.

Yerli oyun firmaları ve e-spor takımları 100 bin genç için de iş kapısı olacak.


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