Oyun ve E-spor 100 bin gence iş kapısı olacak

Hükümet, dünyanın en hızlı yükselen pazarlarından olan elektronik spor (e-spor) pazarının, Türkiye'de de geliştirilmesi için düğmeye bastı.

Hükümet, dünyanın en hızlı yükselen pazarlarından olan elektronik spor (e-spor) pazarının, Türkiye’de de geliştirilmesi için düğmeye bastı.

Son yıllarda dünyada hızla gelişen oyun sektörü ve beraberinde ortaya çıkan e-spor’a hükümet kayıtsız kalmadı.

Türkiye’de elektronik sporla ilgili yazılım çalışmalarını yürüten gençlere ve yerli oyun şirketlerine ekonomik destekler verilecek.

Yerli oyun firmaları ve e-spor takımları 100 bin genç için de iş kapısı olacak.