Otomobil yolda yürüyen 2 kişiye çarptı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi ağır yaralandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Seydişehir-Taraşcı Mahallesi yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Fatih B. idaresindeki 42 B 5180 plakalı otomobil, yol üzerinde yürüyen Mehmet T. (54) ve Mahmut Y.’ye (56) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mehmet T. ve Mahmut Y. ağır yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.