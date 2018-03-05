Oscar’ı kazananlar belli oldu!

Bu yıl 90'ıncı kez düzenlenen Akademi Ödülleri ya da herkesin bildiği adıyla Oscar ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu.
Bu yıl 90’ıncı kez düzenlenen Akademi Ödülleri ya da herkesin bildiği adıyla Oscar ödülleri Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda sahiplerini buldu.
2018 yılına damga vuran 90. Oscar Ödülleri için tüm dünya nefeslerini tutmuştu. Los Angeles’ta Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli törende ödüller sahiplerini buldu.
İşte en iyiler arasında bu sene yer alan isimler…
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)
En iyi makyaj: Darkest Hour
En iyi kostüm tasarımı: Mark Bridges (Phantom Thread)
En iyi belgesel: Icarus (Brian Fogel ve Dan Cogan)
En iyi ses miksajı: Dunkirk
En iyi ses kurgusu: Dunkirk
En iyi prodüksiyon tasarımı: The Shape of Water
Yabancı dilde en iyi film: A Fantastic Woman
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)
En iyi animasyon kısa film: Dear Basketball
En iyi animasyon film: Coco
En iyi görsel efekt: Blade Runner 2049
En iyi kurgu: Dunkirk
En iyi kısa belgesel: Heaven Is A Traffic Jam On The 405
En iyi kısa film: The Silent Child
En iyi uyarlama senaryo: James Ivory (Call Me By Your Name)
En iyi görüntü yönetmeni: Roger Deaking (Blade Runner 2049)
En iyi özgün müzik: Alexander Desplat (The Shape of Water)
En iyi özgün şarkı: Coco (Remember Me)
En iyi yönetmen: Guillermo del Toro
En iyi erkek oyuncu: Gary Oldman
En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand
En iyi film: The Shape of Water