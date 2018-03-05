Oscar’ı kazananlar belli oldu!

Bu yıl 90'ıncı kez düzenlenen Akademi Ödülleri ya da herkesin bildiği adıyla Oscar ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu.

Bu yıl 90’ıncı kez düzenlenen Akademi Ödülleri ya da herkesin bildiği adıyla Oscar ödülleri Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda sahiplerini buldu.

2018 yılına damga vuran 90. Oscar Ödülleri için tüm dünya nefeslerini tutmuştu. Los Angeles’ta Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli törende ödüller sahiplerini buldu.

İşte en iyiler arasında bu sene yer alan isimler…

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)

En iyi makyaj: Darkest Hour

En iyi kostüm tasarımı: Mark Bridges (Phantom Thread)

En iyi belgesel: Icarus (Brian Fogel ve Dan Cogan)

En iyi ses miksajı: Dunkirk

En iyi ses kurgusu: Dunkirk

En iyi prodüksiyon tasarımı: The Shape of Water

Yabancı dilde en iyi film: A Fantastic Woman

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

En iyi animasyon kısa film: Dear Basketball

En iyi animasyon film: Coco

En iyi görsel efekt: Blade Runner 2049

En iyi kurgu: Dunkirk

En iyi kısa belgesel: Heaven Is A Traffic Jam On The 405

En iyi kısa film: The Silent Child

En iyi uyarlama senaryo: James Ivory (Call Me By Your Name)

En iyi görüntü yönetmeni: Roger Deaking (Blade Runner 2049)

En iyi özgün müzik: Alexander Desplat (The Shape of Water)

En iyi özgün şarkı: Coco (Remember Me)

En iyi yönetmen: Guillermo del Toro

En iyi erkek oyuncu: Gary Oldman

En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand

En iyi film: The Shape of Water