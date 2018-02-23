ÖMRÜMÜZÜ YEDİNİZ!

Yeşil-beyazlılar son derece etkisiz oynadığı maçta Akhisar’a her iki yarıda yediği gollerle 3-0 yenilerek 6 puan değerindeki bir maçtan puansız ayrıldı. Konyasporlu futbolcuların ruhsuzluğuna anlam verilemezken, ‘Şifo’ için ise yolun sonu göründü

Yeşil-beyazlılar son derece etkisiz oynadığı maçta Akhisar’a her iki yarıda yediği gollerle 3-0 yenilerek 6 puan değerindeki bir maçtan puansız ayrıldı. Konyasporlu futbolcuların ruhsuzluğuna anlam verilemezken, ‘Şifo’ için ise yolun sonu göründü

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Milosevic’in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Lukac’ın göğsüne çarparak, tehlike bölgesinden uzaklaştı.

15. dakikada Ömer’in sol kanattan kavisli ortasına altıpasın hemen önünde Seleznyov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

27. dakikada sağ kanattan Skubic’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Milosevic’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Muğdat’ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Seleznyov’un dar açıdan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

70. dakikada Konyaspor savunmasının hatasında topu alan Muğdat’ın pasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznyov’un şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya çıktı.

77. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Muğdat’ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanın dışına çıktı.

88. dakikada sol kanattan Ömer’in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique, meşin yuvarlağı hemen yanındaki arkadaşı Serginho’ya bıraktı. Bu oyuncunun altıpas çizgisinin solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

90+2. dakikada Konyaspor atağında Jahovic’in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Lukac iki hamlede topu kontrol etti.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Savranlar xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa xx, Ömer Bayram xx, Sissoko xx, Soner xx (Bilal dk. 89 ?), Eray xx, Muğdat xxx (Serginho dk. 79 xx), Larsson xx, Seleznyov xxx (Henrique dk. 86 ?)

Yedekler: Fatih, Orhan, Dany, Aykut, Barbosa, Onur, Bia

Teknik Direktör: Okan Buruk

Atiker Konyaspor: Serkan x, Skubic x, Ali Turan x, Moke xx, Ömer Ali xx, Milosevic x (Volkan Şen dk. 61 x), Ali Çamdalı x, Mehdi xx, Hadziahmetovic xx (Fofana dk. 46 x), Eto’o x (Orkan dk. 80 x), Jahovic x

Yedekler: Emrullah, Eren, Selim, Volkan Fındıklı, Jonsson, Vedat, Musa

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Seleznyov (dk. 15 ve 68), Serginho (dk. 88) (T.M. Akhisarspor)