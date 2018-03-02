Öldürülen terörist sayısı 2295’e yükseldi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında operasyonun başladığı ilk günden bugüne 2295 terörist öldürüldü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında operasyonun başladığı ilk günden bugüne 2295 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 2295 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2295 oldu.