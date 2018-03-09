Öğrencilerden kan bağışının artırılması için örnek davranış

Beyşehir ilçesinde öğrenciler, yaşadıkları mahallede vatandaşların kan bağışı kampanyalarına ilgisinin artması için örnek bir davranış sergiledi.

Beyşehir ilçesinde öğrenciler, yaşadıkları mahallede vatandaşların kan bağışı kampanyalarına ilgisinin artması için örnek bir davranış sergiledi.

Palyaço kıyafeti giyen ve ellerine aldıkları dövizlerle farkındalık oluşturabilmek için sokaklara çıkan öğrenciler, mahalle sakinlerinin ilgisini toplamayı başardı.

Beyşehir’e bağlı Doğanbey Mahallesi İlk ve Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, bağışçı yetersizliğinden dolayı yıllardır yerleşim merkezine gelmeyen Kızılay Kan Toplama Merkezi’ni Nisan ayı içerisinde Doğanbey’deki okullarına getirebilmek için farkındalık oluşturmak amacıyla kolları sıvadı.

Öğrencilerden bazıları kendi yaptıkları palyaço kıyafetini giyerken, sokaklarda ellerinde “bir senin değil, herkesin kan ihtiyacı vardır”, “kan ver, can kurtar”, “1 kan, 3 can, kan vermek zor değildir, kan bulmak kadar” yazılı kan bağışı yapılmasına yönelik mesajlar içeren dövizlerle dolaştı.

Fen Bilimleri öğretmeni Elif Akdere rehberliğinde broşür de dağıtan ve halkı kan bağışı yapılması konusunda bilinçlendirmeye çalışan öğrenciler, ardından faaliyetlerini tamamladı.

Yürütülen kampanya kapsamında yerleşim merkezinde yaklaşık 100 bağışçıya ulaşıldığı belirtildi.