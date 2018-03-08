Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kadınlara yönelik açıklamalarından dolayı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kadınlara yönelik açıklamalarından dolayı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız hakkında kadınlara yönelik açıklamaları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlattığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yıldız hakkında, kadınların dövülmesine yönelik açıklamaları nedeniyle, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.