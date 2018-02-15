Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden sanatçı Nuray Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor

Kanser tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden sanatçı Nuray Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bugün devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden olan Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Pendik’teki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Hafiftaş, durumunun ağırlaşması üzerine iki gün önce yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak usta sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafiftaş dün yaşamını yitirdi.

Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bugün devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Teşvikiye Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPETAKLAK OLDU

Kanser olduğunu öğrenen Nuray Hafiftaş yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlatmıştı: Hayatım bir anda tepetaklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.