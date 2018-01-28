NTV Spor’un geleceği ne olacak? Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol devam edecek mi?

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, 28.01.2018'de yayımlanan köşesinde NTV Spor'un geleceğini yazdı.

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, 28.01.2018’de yayımlanan köşesinde NTV Spor’un geleceğini yazdı.

NTV Spor’un NTV’de devam edeceğini söyleyen Koloğlu, NTV Spor’un web sitesi üzerinden yayın hayatına devam edeceğini yazdı.

Sina Koloğlu’nun 28.01.2018’de Milliyet’te “NTV Spor bitmiyor” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

“NTV Spor’un isim hakkı Doğuş Grubu’nda kaldı. Satılan frekans, NTV’nin ilk zamanlarında, kanalın sporu tek başına güçlüydü. Şimdilerde, “NTV Spor, NTV içinde yaşayacak” diyorlar.

Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol devam ediyor. ‘Basketbol maçları da olacak. Elimizdeki içerik de aynı şekilde’ duyumları aldım. Ayrıca “Spor içeriğini daha da kuvvetlendireceğiz” şeklinde konuşuyorlar. NTV Spor, dijital ortamda web sitesinden yayınlanacak. Sonuçta NTV, spor kanalıydı. Şimdi NTV’nin içinde bir yayın. Acaba, NTV Spor isim hakkını bir gün tekrar alır mı?”