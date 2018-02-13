Novada’nın ismi değişti

DAĞ Mühendislik ve Bakdem Mimarlık yatırımlarıyla 3 yıldır Novada Outlet adı altında ziyaretçilerine hizmet veren alışveriş merkezi, yeni bir markalaşma süreci içerisinde ismini değiştiriyor

DAĞ Mühendislik ve Bakdem Mimarlık yatırımlarıyla 3 yıldır Novada Outlet adı altında ziyaretçilerine hizmet veren alışveriş merkezi, yeni bir markalaşma süreci içerisinde ismini değiştiriyor. 9 Şubat’tan itibaren hizmetlerine ‘Novaland Outlet’ adıyla devam edecek olan alışveriş merkezi, paydaşlarıyla iletişimi daha da güçlendirmek ve müşterilere sunulan hizmette gelişim sağlamak amacıyla yeni bir yapılanmaya gitti. Açıldığı günden itibaren, ziyaretçilerine modaya, markaya ve kaliteye uygun fiyata ulaşma imkanı sunarak, şehirde yeni bir çekim merkezi oluşturmayı başardıklarını dile getiren Novaland Outlet AVM Genel Müdürü Ersin Bal, “Novaland Outlet, 7’den 70’e herkesin kültürel ve sosyal anlamda keyifli vakit geçirmesini sağlamakta ve kendi çevresinde yeni bir yaşam merkezi oluşturmaktadır. Hizmet verdiğimiz kısa süre içerisinde Konya’nın takdirini kazanmak bizler için gurur verici. Novaland Outlet AVM olarak yenilenen yüzümüz ve kaliteli hizmet anlayışımız ile Konya’nın yükselen değeri olma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.