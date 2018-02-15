Novada Konya’nın adı Novaland oldu

Konya’da alışveriş merkezlerinden Novada Outlet Konya, markalaşma süreci içerisinde isim değişikliğine giderek Novaland olarak hizmet vermeye başladı.

Konya’da alışveriş merkezlerinden Novada Outlet Konya, markalaşma süreci içerisinde isim değişikliğine giderek Novaland olarak hizmet vermeye başladı.

Novaland Outlet Konya AVM Genel Müdürü Ersin Bal, Dağ Mühendislik ve Bakdem Mimarlık yatırımlarıyla Novada Outlet adı altında 3 yıldır ziyaretçilerine hizmet veren alışveriş merkezinin markalaşma süreci ve müşterilere sunulan hizmette gelişim sağlamak amacıyla yeni bir yapılanmaya gittiğini söyledi. Genel Müdür Ersin Bal, alışveriş merkezi olarak açıldıkları günden itibaren ziyaretçilerine modaya, markaya ve kaliteye uygun fiyata ulaşma imkanı sunduklarını bildirdi. Şehirde yeni bir çekim merkezi oluşturmayı başardıklarını dile getiren Genel Müdür Bal, gösterilen ilgi dolayısıyla 7’den 70’e herkese teşekkür etti. Genel Müdür Bal, toplumun her kesiminin kültürel ve sosyal anlamda keyifli vakit geçirmesini sağladıklarını ve AVM’nin kendi çevresinde yeni bir yaşam merkezi oluşturduğunu vurguladı.

“Hizmet verdiğimiz kısa süre içerisinde Konya’nın takdirini kazanmak bizler için gurur verici” ifadelerini kullanan Genel Müdür Bal, “Yenilenen yüzümüz ve kaliteli hizmet anlayışımız ile Konya’nın yükselen değeri olma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Genel Müdür Bal, paydaşlarıyla iletişimi daha da güçlendirmek amacıyla hizmetlerine 9 Şubat’tan itibaren “Novaland Outlet Konya” adıyla devam ettiklerini sözlerine ekledi.