NEÜ Gezici Ağız ve Diş Kliniği Hizmete SOBE’de Devam Etti

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile oluşturulan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmete Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezinde devam etti. Uzman hekimler tarafından otizmli bireylerin diş taramaları yapılarak aileler ve merkezdeki eğitmenler bilgilendirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile oluşturulan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmete Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezinde devam etti. Uzman hekimler tarafından otizmli bireylerin diş taramaları yapılarak aileler ve merkezdeki eğitmenler bilgilendirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hazal Özer, otizmli bireyler için eğitimin önemli olduğunu belirterek, “Bunun gereği olarak onların ağız ve diş sağlığı hakkında ailelerine mevcut bilgileri ve evde yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Buradaki öğretmen, eğitmen ve çalışanlara da bilgilendirmeler yaptık. Gezici Ağız ve Diş Kliniğimizde mevcut ağız durumu belirlendikten sonra ihtiyaç duyulan tedavileri yapıyoruz.” dedi.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak ise, merkezlerinde hizmet alan bireylere verilen diş tarama ve eğitim faaliyetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.