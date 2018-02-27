Necmettin Erbakan, Konya’da anıldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılında Konya'da düzenlenen programla anıldı.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılında Konya’da düzenlenen programla anıldı.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, burada yaptığı konuşmada, Erbakan’ın mücadelesiyle tüm nesillere örnek olduğunu söyledi.

Erbakan’ın her yönüyle dirilişin öncüsü olduğunu ifade eden Parlak, “Erbakan Hocamızın mücadelesi, yetiştirdiği öğrencileriyle devam ediyor. Merhum hocamızın bize bıraktığı adil düzen mirası, topyekun maddi ve manevi kalkınmayı sağlayacaktır. İnşallah biz de bıraktığı bu mirası devam ettireceğiz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Sencer İmer de Türkiye’nin Erbakan’ın vefatıyla çok önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, “Maalesef kendisinden yeterince istifade edilememiştir. Eğer onun istediklerini gerçekleştirmiş olsaydık Türkiye bugün çok farklı bir noktada olacaktı. Bize düşen görev de düştüğümüz yerden tekrar kalkmak ve onun yaptıklarını daha öteye taşımak olmalıdır.” ifadesini kullandı.

Programda Erbakan’ın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi katılımcıları duygulandırdı.