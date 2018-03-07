Konya'da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtıp içeri girdikten sonra iş yerinde muhasebeci olarak çalışan eşi Gizem T’yi tabancayla vurarak ağır yaralayan ve ‘eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Zafer T’nin yargılanmasına devam edildi.

Konya’da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtıp içeri girdikten sonra iş yerinde muhasebeci olarak çalışan eşi Gizem T’yi tabancayla vurarak ağır yaralayan ve ‘eşini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Zafer T’nin yargılanmasına devam edildi.

Kurye kılığına girerek Eşi Gizem T’nin çalıştığı iş yerine giden ve eşini ağır yaralayan Zafer T’nin yargılandığı dava devam etti. Konya 5.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Zafer T. (27) ile tarafların avukatları, Gizem T.(25), ve duruşmaya tanık olarak katılanlar hazır bulundu. Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan ve tahliyesini talep eden Zafer T’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

“HALA ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUM”

Konya 5.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme başkanının söz hakkı verdiği Gizem T., “ Bana yapmadığı işkence kalmadı. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Çok şükür hala yaşıyorum ve bugünde burada onun karşısındayım. ‘Ben çıkmadan öl. Yarım kalan işimi bitireceğim’ şeklinde tehditler alıyorum. Beni arkadaşları aracılığıyla tehdit ediyor. Şikâyetçiyim” dedi.

“NE OLUR DUYUN SESİMİ”

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayan Gizem T (25), sözlerine şu şekilde devam etti: “ Ne olur duyun sesimi. Bu adam cezaevinden çıktıktan sonra beni yine öldürmeye çalışacak.”

‘ALLAH BELANI VERSİN’ DEDİ VE ATEŞ ETTİ

Eşi Gizem T’yi tabancayla vurarak ağır yaralayan ve hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Zafer T’nin yargılandığı davada bazı tanıklar mahkemede dinlendi. Mahkemede dinlenen tanıkların ifadeleri ise korkunç gerçeği bir kez daha ortaya koydu.

Dinlenen tanıklar, “Sanık Zafer T., olay günü elinde kaskla odaya girdi ve ‘Gizem Allah belanı versin’ dedikten sonra Gizem’e ateş etmeye başladı” şeklinde konuştular.

DAHA ÖNCEDEN DE İŞ YERİNE GİTMİŞ

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tanık olarak katılanlar, “Sanık Zafer T., daha önceden de birkaç defa çalıştığımız iş yerine gelmişti. O zamanlarda geldiğinde sadece aralarında bir tartışma olmuştu” ifadelerine yer verdiler.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Savcılık, tutuklu yargılanan Zafer T’nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti Zafer T’nin tutukluluğunun devamına karar vererek davadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Davaya konu olan olay, geçen yıl Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Olaydan 5 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle Gizem T ve eşi Zafer T., ayrı yaşamaya başladı. Zafer T., eşinin çalıştığı iş yerine motosikletle giderek kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıttı. İçeri girdikten sonra eşinin çalıştığı odaya yönelen Zafer T., ruhsatsız tabancasıyla arka arkaya ateş etti. Vücuduna dört kurşun isabet eden genç kadın ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan Zafer T., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Zafer T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kader EŞİYOK