MÜSİAD, Afrin Harekâtına Destek İçin Kilis’te

MÜSİAD, Afrin Operasyonu’na destek vermek, roket saldırısı sonucu maddi kayba uğrayan üyeler ve bölge halkına destek olmak amacıyla Kilis’te “Başkanlar Toplantısı” düzenledi. MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka’nın da katıldığı toplantının ardından Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Suriye’den atılan roketler sonucu ekonomik sıkıntı içinde olan bölge halkının esnafa olan borcunu, “Zimem Defteri” kampanyası çerçevesinde ödendi.

MÜSİAD, Afrin Operasyonu’na destek vermek, roket saldırısı sonucu maddi kayba uğrayan üyeler ve bölge halkına destek olmak amacıyla Kilis’te “Başkanlar Toplantısı” düzenledi. MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka’nın da katıldığı toplantının ardından Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Suriye’den atılan roketler sonucu ekonomik sıkıntı içinde olan bölge halkının esnafa olan borcunu, “Zimem Defteri” kampanyası çerçevesinde ödendi.

MÜSİAD Kilis Şubesi ev sahipliğindeki Başkanlar Toplantısı’na Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Av. Hasan Kara, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, MÜSİAD Kilis Başkanı Harun Reşit Badem, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve şube başkanları katıldı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, “Afrin Operasyonu askerlerimiz tarafından başarıyla sürdürülürken, terör örgütleri tarafından maalesef sınır illerimize saldırılar düzenleniyor. Kilis’te zaman zaman roket atışlarına maruz kalıyor. Saldırılar sonrasında da gördüğümüz üzere, Kilis halkının itidalli duruşunun, bu zor zamanlarda son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. İnsanımızın bu olgunluğu karşısında, teröristler amaçlarına ulaşamıyor ve gittikçe daha da zayıflıyor. İşte milletimizin en zor anlarda kenetlenme hali ve bu onurlu duruşu, bütün dünyanın hayranlık duyduğu nimetlerden biridir. Milletimizin, vatan söz konusu olduğunda Çanakkale Ruhunu yeniden canlandırdığını, en son, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası net bir şekilde gördük. Şüphesiz, biz bu gücü vatan sevgisinden, atalarımızın bin bir cefayla koruduğu ve miras bıraktığı Anadolu topraklarından alıyoruz” dedi.

Kilis Halkına Ziyaret

Başkanlar toplantısının ardından saldırılardan zarar gören bölge halkı ziyaret edildi.

İlk olarak roketli saldırı sonucu şehit düşen Muzaffer Aydemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulunan MÜSİAD heyeti, Aydemir’in şehit düştüğü 1682 yılında inşa edilen ve saldırı sonucu hasar gören Çalık Camii’nde incelemelerde bulundu. Heyet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte saldırılarda hasar gören MÜSİAD üyesi Doğanhan restorandın açılışını da gerçekleştirdi. MÜSİAD heyeti daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı’nda görevli askerlerimize de moral ziyaretinde bulundu.

Kilis Halkına “Osmanlı Usulü” Destek

Afrin Operasyonu sırasında, Suriye’den atılan roketler sonucu ekonomik sıkıntılar yaşayan Kilis halkının esnafa olan borcu, MÜSİAD tarafından başlatılan “Zimem Defteri” kampanyası ile ödendi. Bölge esnafını tek tek ziyaret eden MÜSİAD heyeti, veresiye defterlerini satın aldı. MÜSİAD üyesi hayırsever iş adamları tarafından ödenen borçlar, bölge halkının ve esnafın rahat bir nefes almasına büyük katkı sağladı.

“Zimem Defteri” kampanyası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Kaan, temeli Osmanlı Devleti’ne dayanan bu geleneğin yaşatılmasının oldukça önemli olduğunu söyledi. Kaan, “Kilis halkı ve esnafı, roketli saldırılar sonucu büyük zarar gördü. Bizler de daha önce başlatılan bu kampanyayı devam ettirerek esnafımıza ve borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Zimem Defteri Nedir?

Zimem kelimesi, zimmet (borç) kelimesinin çoğuludur. Zimem Defteri, veresiye alışveriş yapan kişilerin isimlerinin yazılı olduğu “veresiye defteri” anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti zamanında durumu iyi olanların, özellikle Ramazan aylarında esnaflara giderek borcu olanların borcunu ödemesi bir gelenek haline gelmiştir. Bu gelenek daha sonra Zimem Defteri şeklinde şöhret kazanmıştır.