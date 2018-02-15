MUBİS muhtarlara büyük kolaylık sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi hizmete sunduğu Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS) ile Konya’nın 31 ilçesindeki muhtarların bu yükünü azaltırken işlerin daha hızlı gerçekleşmesine katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi hizmete sunduğu Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS) ile Konya’nın 31 ilçesindeki muhtarların bu yükünü azaltırken işlerin daha hızlı gerçekleşmesine katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın bütün ilçelerinde 2 yıldan fazla süredir uygulanan Muhtarlık Bilgi Sistemi ile muhtarların bilgi karmaşasından kurtulduğunu, taleplerin ilgilisine iletilmesinde önemli kolaylıklar sağlandığını söyledi. 2017 yılında MUBİS’e 3 bin 399 talep geldiğini ve taleplerin cevaplandırıldığını kaydeden Başkan Akyürek, ilçe belediyeleri hizmet alanına giren taleplerin ise yönlendirildiğini dile getirdi.

Muhtarlık Bilgi Sistemi

Yazılımı Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılan, takibi Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen MUBİS ile Konya merkez ve ilçelerinde görev yapan bin 197 mahalle muhtarının taleplerinin muhataplarına en sağlıklı ve verimli yoldan iletmesine olanak sağlanıyor. Hangi ilçeden hangi yatırımlara ne kadar talep olduğu konusunda istatistiklerin de tutulduğu sistem ile muhtarlar, yüz yüze görüşme gerektirmeden taleplerini, şikayet veya teşekkürlerini ister ekran başından, isterse mobil uyumlu sistem üzerinden iletip cevaplarını takip edebiliyor. mubis.konya.bel.tr adresinden sisteme giren muhtarlar, yeni talep ekleyebilirken cep telefonlarına gelecek takip numarası ile taleplerini takip edebiliyor, daha önce girdikleri talepleri liste halinde görebiliyor, taleplere belediyenin verdiği cevaplara ulaşabiliyor. Ayrıca kendilerine yönelik bütün duyuruları görebilen muhtarlar, ad-soyad, kullanıcı adı, telefon, e-posta ve şifre gibi bilgileri de düzenleyebiliyor.

Muhtarlık Bilgi Hattı hizmette

MUBİS için her muhtara ayrı ayrı kullanıcı adı ve şifre oluşturularak kullanıcı bilgilerini uygulamalı eğitimlerle vermeye devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu 444 42 37 Muhtarlık Bilgi Hattı ve 7442 Muhtar SMS Hattı ile de muhtarların taleplerine en hızlı şekilde cevap vermeyi sürdürüyor.