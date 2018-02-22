MTV’de kredi kartı hamlesi

BKM verilerine göre Ocak ayında MTV ödemelerini de içeren kamu-vergi ödemelerinin yarısından fazlası internetten yapıldı.

BKM verilerine göre Ocak ayında MTV ödemelerini de içeren kamu-vergi ödemelerinin yarısından fazlası internetten yapıldı.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre, Ocak ayı sonunda Türkiye’de 62 milyon 700 bin kredi kartı, 133 milyon 300 bin adet banka kartı kullanılıyor. Kredi kartı adedinde Avrupa’da en fazla karta sahip İngiltere, banka kartı adedinde ise Almanya’nın önünde yer alarak Avrupa’da en fazla karta sahip ülke konumunu bu yıl da koruyan Türkiye, kart kabul noktasında ise yaklaşık 2 milyon 400 bin adet kabul noktası ile Avrupa’da en fazla terminale sahip İtalya’nın önünde yer alıyor.

Kartlı ödemeler yüzde 22 arttı

BKM’nin verilerine göre, 2017 yılında yüzde 15 büyümeyle sağlıklı bir büyüme gösteren kartlı ödemeler bu yıl da büyümesine devam ediyor. 2017 yılı ocak ayında 49 milyar 900 milyon TL olan kartlı ödeme tutarı 2018 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 22 artışla 60 milyar 700 milyon TL’ye çıktı.

Genç nüfusun artışı ve dijital dönüşümün etkisiyle son 5 yılın en yüksek büyümesini gösteren internetten yapılan kartlı ödemeler ise ocak ayında MTV ödemelerinin de desteğiyle 10 milyar TL’yi aştı. BKM’nin verilerine göre, 2017 yılında yüzde 14,5 olan internetten ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ocak ayı içinde yapılan ödemelerde rekor bir paya yani yüzde 16,4’e ulaşmış durumda.

Ocak ayında kartlarla 3,3 milyar TL kamu/vergi ödemesi yapılırken ödemelerin yarısından fazlası internetten yapıldı

2017’de en çok kartlı ödeme artışı görülen sektörlerden biri de ‘kamu-vergi ödemeleri’ sektörüydü. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksitlerinin de ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan ‘kamu-vergi ödemeleri’ sektöründe kartlarla 3 milyar 300 milyon TL’lik ödeme yapıldı. Toplam kartlı ödemelerin yüzde 6’sına denk gelen bu tutarın 1 milyar 900 milyon TL’si yani yüzde 57’si internetten yapıldı. Ödemelerin yarısı yani 1 milyar 600 milyon TL’si ise taksitli olarak gerçekleşti. Finansal okuryazarlık oranının yükselmesiyle beraber bilinçlenen kullanıcılar artık kartlarını bütçelerini etkin yönetebilmek için vergi gibi zorunlu ödemelerde daha çok kullanıyor.