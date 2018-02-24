Milyonluk fatura için karar çıktı!

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in TBMM Başkanlık Divanı kâtip üyesiyken, 2016 yılına ait 1.2 milyon liralık telefon faturası nedeniyle görevi kötüye kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in TBMM Başkanlık Divanı kâtip üyesiyken, 2016 yılına ait 1.2 milyon liralık telefon faturası nedeniyle görevi kötüye kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre savcılığın sorusu üzerine TBMM, Divan Kurulu üyelerinin haberleşme giderlerine ilişkin bir limitin bulunmadığını, Türkmen hakkında idari soruşturma da olmadığını iletti.

Ankara Başsavcıvekili Ahmet Akça da Türkmen’e takipsizlik kararı verdi. Kararda, ‘Haberleşme faturasının suç unsuru barındırmadığı’ belirtildi.

Türkmen’in telefon faturası Meclis’te sert tartışmalara sebep olmuş, en son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vekilin TBMM Başkanlık Divanı’ndaki görevinden istifa ettirmişti.