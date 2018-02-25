Milletvekillerine diş implant desteği 8’den 12’ye çıkarıldı!

Milletvekillerinin sağlık harcamalarına ilişkin yönetmeliğe düzenleme geldi.

Milletvekillerinin sağlık harcamalarına ilişkin yönetmeliğe düzenleme geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, “Diş hastalıklarının tedavisi” maddesi yeniden düzenlendi. Daha önce 8 olan diş implantı sayısı 12’ye çıkarıldı.

İmplant başı destek ücreti ise bin lira olarak belirlendi.

Değişiklikle birlikte gözlük çerçevesi için 350, gözlük camı için 250, işitme cihazı için de toplam 6 bin liraya kadar destek verilecek.

Sağlık harcamalarına ilişkin artışlar da 2019 yılı itibariyle TÜFE’ye endeksli olarak artacak.

MHP’Lİ VEKİL İTİRAZ ETMİŞTİ

MHP Milletvekili Erkan Haberal, implantla ilgili öneriye karşı çıkmıştı. Bunun doğru olmayacağını, vekilin cebinden ödemesi gerektiğini söyleyen Haberal, “Bu tür tedavileri ben kendim ödüyorum. Herkes kendisi ödesin. Bunu da devlet ödemesin” diye itiraz etmişti.