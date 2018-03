Milletvekili Hüsnüye Erdoğan gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, ülke ve Konya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Konya İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında ülke ve Konya gündemini değerlendiren AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan’a yönetim kurulu üyeleri Hasan Çiftçi ve Ayşe Hümeyra Eldek eşlik etti.

Şubat ayında AK Parti’nin yaşadığı kayıplara değinen Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, “Şubat ayında çok üzücü kayıplar yaşadık. Önce İl Sekreterimiz, Av. Mehmet Ali Özbuğday ve önceki dönem teşkilat başkanımız, kıymetli ağabeyimiz Nurettin Akmeşe’yi kaybettik. Ahirete irtihal etmiş tüm yakınlarımıza ve Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Ayrıca, ‘İman varsa imkan da vardır’ diyerek, mücadelesinden asla vazgeçmeyen ilim ve fikir adamı değerli hocamız Necmettin Erbakan’ı da ölümünün 7. sene-i devriyesinde rahmetle ve şükranla yad ediyorum” dedi.

“Şehitlerimize borcumuz var”

Zeytin Dalı Harekatı’nda Mehmetçiğimizin yedi düvele karşı destan yazdığını ifade eden Erdoğan, “44 gündür her türlü fedakarlığı göstererek mücadele eden askerlerimiz, hiçbir sivil zarar görmesin ve tek bir terörist kalmasın diye hassasiyetle yürüttüğü operasyonlarda bugüne kadar 2.668 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdi. Binlerce terörist etkisiz hale getirilip, köyler, tepeler, beldeler bir bir ele geçirilirken ve Afrin bir hilal gibi kuşatılırken hedefe her gün biraz daha yaklaşmış oluyoruz. “Düğüne gidiyoruz” diyerek vatanımızı korumaya, bölgeye huzur getirmeye giden vatan evlatlarımızdan şehadet şerbetini içen kahramanlarımıza rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah güçlerini artırsın, muvaffak ve muzaffer olacağımız günleri tez vakitte nasip eylesin. Ülkemizi olan tehditleri, her nerede ve her kim olursa olsun, canları pahasına yok etmeye yeminli olan şehitlerimize borcumuz var. Daha çok çalışmalı ve ülkemizi en iyi yerlere getirebilmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmalıyız. Tüm dünyaya örnek yiğitliklere imza atan kahraman Mehmetçiğimizi Rabbim muhafaza etsin, her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü versin, düşmana karşı her daim muzaffer eylesin.” diye konuştu.

“AK Parti davasına sahip çıkanların partisidir”

6. Olağan Konya İl Kongresi’nin büyük bir coşku ile icra edildiğini söyleyen Erdoğan, “Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle, bir bayram havasında ve büyük bir coşku içinde 6. Olağan İl Kongremizi icra ettik. Teşkilatımız için, şehrimiz için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hasan Angı Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize muvaffakiyetler temenni ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarımızda görev üstlenmiş tüm dava arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum. AK parti, ilk günkü sevgiyle, bağlılıkla ve aşkla çalışanların, davasına sahip çıkanların partisidir.”ifadelerini kullandı.

“Konyamızın daha fazla hizmet alması için çalışıyoruz”

Devam eden Konya yatırımlarına da değinen Erdoğan, “Konya’mızın daha fazla hizmet alması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yeni projelerin hızlanması ve sorunlarının çözümü için Ankara’dan sağlanacak destekte, üstümüze düşeni eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sayın Başbakanımızın da il kongremizde ifade ettiği gibi; 1.250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesinin inşaatı hızla devam ediyor. Şehrimizin en büyük yatırımlarından, hemşehrilerimizin ilgi ile beklediği metro projesi ile ilgili bilgi vermek gerekirse; Sayın Başbakanımızın da kongrede ifade ettiği gibi; 5 milyar TL bedelli birinci aşaması ihale aşamasına gelmiş olup; ikinci aşaması ile ilgili çalışmalar da hızla devam etmektedir. Çevre yolunun da birinci etabı bitti. İnşallah önümüzdeki aylarda açılışını yapacağız. İkinci etabın da ihalesi yapılmış olup, çalışmalara başlandı. 3. Etapla ilgili çalışmalar da bittikten sonra 124 kilometrelik büyük çevre yolunu tamamlamış olacağız.” dedi.

“Kutlu yürüyüşümüz devam ediyor”

2019 yılında gerçekleştirilecek seçimlerin önemine dikkat çeken Erdoğan, “Önümüzdeki yıl 2019 da iki önemli seçimimiz var. 2023, 2053 ve 2071 için önemli hedeflerimiz var. Yeni ve Güçlü Türkiye yolunda; hem Konyamız, hem Türkiyemiz ve hem de gönül coğrafyamız ve tüm mazlum ve mağdur coğrafyalar için, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milletimize hizmet yolunda, durmadan yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Özetle; kutlu yürüyüşümüz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.