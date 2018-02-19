Milletvekili Altunyaldız, gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Altunyaldız’a basın toplantısında İl Başkan Yardımcısı Sultan Tuba Erdinç ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Necati Sametoğlu eşlik etti. Sözlerine dış politikada yaşanan gelişmelere başlayan Ziya Altunyaldız, “Ülkemiz Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin’de bir terör temizliği operasyonu yürütüyor. Şu ana kadar her şey planlandığı gibi gidiyor. Bu kapsamda ABD Dış İşleri Bakanı Tillerson’un ziyareti ile birlikte Başbakanımızın Almanya ziyareti gerçekleştirdi. Türkiye bölgesindeki terör oluşumlarına müsaade etmeme konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Ülkemiz topraklarımızın güvenliği adına daha önce Fırat Kalkanı Harekatıyla bölgemizde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu kırmış ve terör örgütlerine öldürücü bir darbe vurulmuştur. Bu kapsamda Türkiye’ye yönelik bir çevreleme harekatının önüne geçilmiştir” dedi.

“Zeytin dalı harekatı bölgeden terör örgütleri temizlenene kadar devam edecektir”

30 gün önce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin, bölgenin güvenliği ve istikrarı için kahramanca bir mücadele gerçekleştirdiklerini kaydeden Altunyaldız, “Bu operasyonlar da ülkemizin kendi ürettiği silah ve mühimmatlarla yapılıyor. Bu operasyonlarla kendi ürettiğimiz silah ve teçhizatlarımızın başarısını da görmüş, test etmiş oluyoruz. Zeytin Dalı Harekatı’yla dünyaya ülkemizin terör örgütleri ile çevrelenmesine izin vermeyeceğimizi ilan etmiş olduk. Ülkemiz bu konu ile alakalı olarak her türlü kararlılığı gösterecektir. O sebeple başlattığımız Zeytin Dalı Harekatı bölgeden terör örgütleri temizlenene kadar devam edecektir. Türkiye terör koridorlarının tamamını temizleyecektir. Menbiç dahil terörün ülkemizi çevrelemesine asla müsaade etmeyeceğiz. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı’nın başarı ile sonuçlanmasıyla bölge terörden arındırılacaktır” şeklinde konuştu.



“Türkiye, Avrupa birliği hedefiyle yoluna devam edecektir”

Avrupa ve ABD ile olan ilişkilere de değinen Altunyaldız, “Uzun zamandır Avrupa Birliği (AB) tam üyeliği için görüşmeler yürüten bir ülkeyiz. Avrupa Birliği ortaya koyduğu çifte standart politikalarıyla ülkemizin uzun zamandır tam üyelik çalışmalarını yavaşlatma ve bloke etme çabası içinde olmuştur. Şunu ifade etmek gerekir ki, Türkiye Avrupa Birliği hedefiyle yoluna devam edecektir. Asla müzakereden çekilen taraf olmayacaktır. AB’nin Türkiye’ye karşı olan tutumunun iyi niyetli olmadığını hep birlikte görmekteyiz. Son dönemde yaşanan hadiseler de bunu desteklemektedir. Tüm bunlara rağmen biz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da AB ile olan ilişkilerimizi en üst düzeyde yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ABD bölgemiz ile ilgili politikalarda çok önemli hatalar yapıyor”

ABD’nin Suriye’de Türkiye yerine terör örgütleri ile ortak hareket etmesini akıllara durgunluk veren bir olay olarak niteleyen Altunyaldız, “ABD’nin bölgemiz ile ilgili politikalarda çok önemli hatalar yaptığını görüyoruz. 65 yıllık NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD’nin bölge ile ilgili konularda ortak hareket etmesi gerekirken, maalesef ABD tarafı terör örgütleri ile birlikte hareket etme yolunu seçmiştir. Bu akıllara durgunluk veren bir tutumdur. Biz her fırsatta bölgemizde Türkiye’ye rağmen hiçbir oluşuma izin vermeyeceğimizi ifade ediyoruz. Eğer bölgenin güvenliği ile ilgili bir adım atmak istiyorsanız bunu Türkiye ile birlikte yapmak zorundasınız. Türkiye hem bölgenin istikrarı hem de topraklarının güvenliği adına çalışmaya devam edecektir. ABD ile yapılan görüşmelerde verilen sözlerin inşallah sahaya yansıdığını da görebiliriz” dedi.



“Ekonomide büyüme devam ediyor”

Türkiye’nin yoğun gündemine rağmen ekonomik anlamdaki çalışmalarını ihmal etmediğini belirten Altunyaldız, “Bir taraftan terör temizliği bir taraftan da uluslar arası ilişkileri yürütürken ekonomik anlamda çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Geçen hafta TBMM’de yatırım ortamının iyileştirilmesine dönük bir yasa tasarısını kanunlaştırdık. Buradaki amaç ülkemizin bölgesinde yatırım için bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, yatırım önündeki engelleri kaldırmak, yatırım maliyetlerini düşürmektir. Özellikle 2017 yılında ülkemize yaklaşık 11 milyar dolar civarında bir yabancı sermeye girişi sağladık. Ülkemize yönelik haksız, doğru olmayan propagandalara rağmen küresel sermayenin Türkiye’ye olan talebi devam etmiştir. Bundan sonra da artarak devam edecektir. Önümüzdeki dönemde ülkemizdeki hem makro istikrarın hem de mali disiplinin sürdürülmesi adına hükumetimiz büyük bir kararlılık içinde çalışmalarını devam ettirecektir” şeklinde konuştu.



“Türkiye istihdamda AB ile yarışıyor”

Son bir yılda yaklaşık bir buçuk milyon yeni istihdam sağladığını ifade eden Altunyaldız, “Geçtiğimiz yıl çok başarılı bir istihdam performans sergiledik. Kasım ayından itibaren yıldan yıla 12 aylık dönemde 1 milyon 448 bin yeni istihdam oluşturduk. Toplam Avrupa Birliği’ne baktığımız zaman aynı dönemde 28 ülke 1 milyon 950 bin yeni istihdam oluşturabilmiş. Ülkemizde ekonomik çarkların Allah’a şükür planlandığı gibi yürümekte olduğunu, işletmelerin yatırımlarını sürdürdüğünü görmekteyiz. Ülkemiz bir taraftan güvenliğimiz için terör örgütlerini temizlerken bir yandan da ekonomik alamda gelişimini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.