MHP İl Başkanı Çiçek: “Coğrafyamız teröristlerden temizlenecek”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, içinde bulunduğumuz coğrafyanın teröristlerden temizleneceğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, içinde bulunduğumuz coğrafyanın teröristlerden temizleneceğini söyledi.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek, genel başkanları Devlet Bahçeli’nin 2010 yılından bu yana dile getirdiği bölgede bir terör devleti kurulmasına Türkiye Cumhuriyetinin müsaade etmemesi gerektiği ısrarının fiili olarak hayata geçirildiğini söyledi. Türk askerinin sınırlarımızın ötesinde ciddi bir mücadele verdiğini anlatan Çiçek, “2010 yılından bu yana ABD’nin de desteğiyle bölgede bir terör devleti kurulması çabasına girildi. İç karışıklığı fırsat bilerek terör örgütleri bölgeye yerleşmeye çalıştı. Ve hamd olsun Fırat Kalkanı Harekatıyla oradaki DEAŞ unsurları yok edildi. Gelinen noktada Fırat Nehrinin batısında Afrin ve Menbiç kaldı. Buraların temizlenmesi de bir zorunluluk haline geldi. Eğer sınır güvenliğimizi sağlayamazsak Konya’da ve diğer illerde rahat bir şekilde yaşayamayız. Afrin’in ardından bu operasyon devam edecektir. Menbiç ve hatta Fırat’ın doğusu Kandil’e kadar terörist unsurlar temizlenmesi lazım. Bu bizim iç güvenliğimiz için de bir zarurettir” dedi.

“Türkiye’yi güzel günler bekliyor”

Ülkede oluşan milli birlik ve beraberliğin Zeytin Dalı Harekatının başarıyla sonuçlanması için de moral olacağını ifade eden MHP İl Başkanı Çiçek, önümüzdeki süreçte Türkiye’yi güzel günlerin beklediğini kaydetti. Çiçek şöyle konuştu; “Milletimiz bu operasyonu destekleyerek güvenlik güçlerimize maddi manevi bütün desteğini vermektedir. Türkiye ayakları üzerine basan bir ülkedir ve bu coğrafya artık teröristlerden temizlenecektir. Genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin de ciddi desteğiyle siyasi alanda da oluşan birliktelik ülkemizin bekası için son derece önemli. Bu birlikteliği sadece 2019 noktasında değerlendirirsek hata yapmış oluruz. Büyük devletler planlarını 50-100 yıllık yeri gelirse daha uzun vadeler için yapar. Bizim de artık büyük plan yapma vaktimiz gelmiştir. Sınırda operasyona giden askerin istikamet neresidir sorusuna verdiği Kızılelma cevabı bizim bin yıllık projemizdir, ülkümüzdür, yaklaştıkça uzaklaşan bir hedeftir. Ve Türk milletinin hedefi İlayı Kelimetullah’tır, Türk-İslam Birliğini sağlamaktır, Turan’dır. Bu hedefimize ulaşmada yeni nesile olan güvencimiz tamdır. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye’yi güzel günlerin beklediğini düşünüyorum. 2019’da yapılacak seçimlerde de Türkiye önünün açılmasıyla siyasi anlamda belirsizliklerinde kalkmasıyla yeni bir ufuk, yeni bir yol haritası belirleyecektir.”

“2019 seçimlerinde iddialıyız”

MHP İl Başkanı Murat Çiçek, 2019 seçimlerinde Konya’da iddialı olduklarını vurguladı. Milletvekilleri Mustafa Kalaycı’nın Konya sorunlarıyla yakından ilgilendiğini hatırlatan Çiçek, “Bu hafta sonu il ve ilçe başkanlarımızın katılacağı 3 günlük bir kampımız olacak. Kampımızda liderimiz değerlendirmelerde bulunacak. Teşkilatlar olarak rahatladık, prangalardan kurtulduk ve daha net ileriyi görebiliyoruz. Liderimizi ve genel merkezimizi anlayan bir teşkilat yapısı oluştu. 2019 seçimlerinde iddialıyız. Bu kamptan 1 ay sonra da büyük kongremiz söz konusu ve artık net bir şekilde sahaya ineceğiz. Konya siyasetinde de ve sorunlarının çözüme kavuşturulmasında da partimiz aktif görev üstlenmektedir. Milletvekilimiz Mustafa Kalaycı da sorunların çözümü için ciddi çalışmalar yapmaktadır. Seçimlerde milletvekili sayımızı da artırarak Konya’ya daha çok hizmet etmek istiyoruz. Bu noktada milletimizin de destek vereceğine olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.