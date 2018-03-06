Mete Yarar: Biz Afrin’e Gitmedik Afrin Bize Geldi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Konferanslarının konuğu olan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, “Fırat Kalkanından Zeytin Dalına” çerçevesiyle Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini, bölge ve batılı ülkelerin de Türkiye üzerindeki asıl planlarını anlattı. “Türkiye neden Afrin’de?” sorusuna “Biz Afrin’e gitmedik, Afrin bize geldi” şeklinde yanıt veren Yarar, Türkiye’nin bölgede terörle mücadele ettiğini ancak yedi düvelle de bir savaş içinde olduğuna vurgu yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Konferanslarının konuğu olan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, “Fırat Kalkanından Zeytin Dalına” çerçevesiyle Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini, bölge ve batılı ülkelerin de Türkiye üzerindeki asıl planlarını anlattı. “Türkiye neden Afrin’de?” sorusuna “Biz Afrin’e gitmedik, Afrin bize geldi” şeklinde yanıt veren Yarar, Türkiye’nin bölgede terörle mücadele ettiğini ancak yedi düvelle de bir savaş içinde olduğuna vurgu yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Şehir Konferanslarına katılan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, “Fırat Kalkanından Zeytin Dalına” başlığında merak edilen birçok konuyu aydınlattı.



BÜTÜN DÜNYAYA SAVAŞ VE İNSANLIK DERSİ VERİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde yapılan ve büyük ilgi gören program, şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı. Daha sonra söz alan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdulmelik Ötegen, dünyanın en önemli merkezi olan Türkiye’de son 100 yılın en önemli fotoğrafının tekrar gözden geçirildiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin başkomutanının, birlikte bütün değerleri ve insanıyla dünyaya savaş ve insanlık dersi verdiğini dile getiren Ötegen; “Diklenmeyip dik duran gerçek bir komutanla ülkemiz, bütün değerleriyle, insanlarıyla birleşerek dünyaya örnek bir çalışma yapıyor. Harp tekniğini bile öğretiyoruz şu anda. Harp nasıl yapılır, haksızlıkla nasıl mücadele edilir, savaş nasıl yapılır ve insanlar siviller nasıl savaştan korunur, Türkiye bunu en güzel şekliyle yapıyor. Allah aziz şehitlerimize rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

BİZ AFRİN’E GİTMEDİK AFRİN BİZE GELDİ

Fırat Kalkanı ve Afrin Harekâtı’nı fotoğraf ve videolarla anlatan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin neden Afrin’de olduğu sorusunu şöyle yanıtladı: “Bize Afrin’e niye gittik sorusu çok soruluyor. Aslında biz Afrin’e gitmedik, Afrin bize geldi. Beşiktaş saldırısında geldi, 40 polis şehidimizin olduğu yerde. Ankara’daki Genelkurmay’ın önündeki patlamada geldi. Nusaybin’de geldi. Sur’da, Cizre’de geldi. Türkiye bir karar verdi ve artık topraklarıma terör gelmeyecek dedi. Fırat Kalkanı, 15 Temmuz’dan sonra kuşatmayı yardığı ilk harekattır. Yani büyük oyunu bozduğu ilk harekat. Türkiye’de neden 14 aydır bir terör eylemi olmuyor sorusunun cevabı da bu. Sınır güvenliğinizi sınırda sağlamaya çalışıyorsanız başarılı olamazsınız. Teröristleri sınırlarınızın ötesinde etkisiz hale getirmeye başladığınız anda sınır güvenliğiniz olmuş oluyor.”

PKK İLE MÜCADELE EDİP YEDİ DÜVELLE SAVAŞIYORUZ

PYD/PKK/YPG’nin şu ana kadar yaptığı tünellerin 100 kilometreyi aştığını, bunun maliyetinin terör örgütü PKK ve PYD tarafından karşılanamayacağının altını çizen Yarar; “PKK’nın bu tünelleri yapmaya parası da aklı da yetmez. Yani TSK’nın beton delicilerin kabiliyetinin 2 metre olacağını bileceksin ve sen bunu tam da 2 metre yapacaksın, TSK’nın geçebileceği yerleri bileceksin, ona göre de donanım yapacaksın. O yüzden bunun adını şöyle koymak lazım; biz Afrin’de PKK ile terör ile mücadele ediyoruz ama arkasındaki yedi düvelle de savaşıyoruz. Biz Afrin’de neden vardık sorusunun cevabı aslında biz Afrin’e gitmeden önce de onlar bize geldi. 15 Temmuz’da da geldiler. Eğer 15 Temmuz’da başarılı olsalardı işte bütün bu yığınaklar, Türkiye’nin işgalinde kullanılacaktı. Yaklaşık 35 bin terörist sınırdan girerek Hatay’ı Türkiye’den koparmış ve Suriye’ye katmış olacaktı” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin sadece terörle mücadele etmek için Afrin’de olduğunu ancak bunun yanı sıra Suriye üzerinden Türkiye’den hesap sormak isteyenlerle de hesaplaştığını kaydeden Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin artık kendisine kefen biçene mezarını kaz mesajı verdiğini bunu da Afrin’de, Fırat Kalkanında net bir şekilde ortaya koyduğunu sözlerine ekledi. Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mahmut Sami Şahin, Mete Yarar’a teşekkür ederek ebru tablosu hediye etti.

METE YARAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nu dolduran belediye personeliyle bir araya geldi. Burada Türkiye’nin bölgede yürüttüğü faaliyetleri, Afrin Harekâtı’nın öncesi ve harekât bitiminde Türkiye’nin bölgede elde edeceği konumu anlatan Mete Yarar, belediye personeli ve yönetiminin konu hakkındaki sorularını da yanıtladı.