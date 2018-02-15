Memur ve emeklinin gözü 2 bin 62 lira ikramiyede

Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı önümüzdeki ay yapılacak toplantıda. Toplantıdan güzel bir netice çıkarsa sadece memur ve memur emeklileri değil 12 milyon emekliye ikramiye verilmesinin önü açılacak

Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı önümüzdeki ay yapılacak toplantıda. Toplantıdan güzel bir netice çıkarsa sadece memur ve memur emeklileri değil 12 milyon emekliye ikramiye verilmesinin önü açılacak

Memur emeklilerini ikramiye heyecanı sardı. Memur konfederasyonlarınca geçtiğimiz ağustos ayında toplu sözleşme masasına taşınan memurlara ve memur emeklilerine dini bayram ikramiyesi talebinin, mart ayında yapılacak Kamu Personel Danışma Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

EMEKLİLER BEKLİYOR

Bu durum emeklileri heyecanlandırdı. Çünkü çıkacak ikramiye kararının diğer emeklilere de yaygınlaştırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Zira, Memur-Sen’in bir önceki toplu sözleşmede memur meklileri için istediği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti.

2 BİN 62 LİRA

Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmsini isteye Memur-Sen’in talep ettiği tutar 2 bin 62 lira.