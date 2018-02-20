Kahraman Mehmetçiğimizin Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlere yönelik düzenlediği Afrin Operasyonu başarıyla devam ederken Meram Belediyesi, Meram Kadın Meclisi ve Meram Gençlik Meclisi tarafından Mehmetçik’e destek maksadıyla “Destan Yazan Mehmetçik’e Söyleyecek Sözümüz Var” sloganıyla mektup yazma kampanyası başlatıldı.

Kahraman Mehmetçiğimizin Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlere yönelik düzenlediği Afrin Operasyonu başarıyla devam ederken Meram Belediyesi, Meram Kadın Meclisi ve Meram Gençlik Meclisi tarafından Mehmetçik’e destek maksadıyla “Destan Yazan Mehmetçik’e Söyleyecek Sözümüz Var” sloganıyla mektup yazma kampanyası başlatıldı.

Sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu temizlemek üzere kahraman ordumuzun Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında sürdürdüğü Afrin operasyonunun başarıyla devam ettiğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Mehmetçiğimiz orada güvenliğimizi sağlarken bizler de dualarımızla onlara destek oluyoruz. Kahraman ordumuza destek vermek maksadıyla Meram Kadın Meclisi ve Meram Gençlik Meclisimizle birlikte “Destan Yazan Mehmetçik’e Söyleyecek Sözümüz Var” sloganıyla mektup yazma kampanyası başlattık. Vatandaşlarımız kendi el yazılarıyla yazacakları mektupları belediyemize iletebilirler. 23 Şubat Cuma gününe kadar sürecek kampanya kapsamında yazılan tüm mektuplar toplanarak kahraman Mehmetçiğimize ulaştırılacak” dedi.