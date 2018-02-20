Mehmetçik’e destek

Türk milletinin Afrin’e desteği hız kesmeden devam ediyor. İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kalbi Mehmetçikle birlikte atıyor

Türk milletinin Afrin’e desteği hız kesmeden devam ediyor. İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kalbi Mehmetçikle birlikte atıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin bölgesine düzenlemiş olduğu Zeytin Dalı Harekâtına desteğini “Özel İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” öğretmen ve öğrencileri de dile getirdi. Öğrenciler hazırladıkları videoyla askerlerimize olan desteklerini gözler önüne serdiler. Özel İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi milli ve manevi değerlerine bağlı, vatana hizmette “Ben de varım!” diyen nesil yetiştirmeyi amaçlarken, mezun öğrencilerinden İrfan Furkan Yılmaz’ın askeri sağlık personeli olarak Zeytin Dalı Harekatı’nda görev almasının da gururunu yaşıyor. Özel İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gazi Aldanmaz, “Okulumuz olarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve araştıran, millî manevi değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi, geleceğin dünyasını sevgi ile kuran, lider karakterli, manevi ve milli kimliğine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi ilke ediniyoruz ”dedi. Sağlık sektörüne yetişmiş eleman konusunda kendinden emin bir şekilde hareket ettiklerini söyleyen Aldanmaz, “Mesleğin gerekliklerinin farkına varmış bireyler yetiştirmek adına çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Gazi Aldanmaz, sözlerini Afrin’de mücadele eden Mehmetçiğe destek vererek tamamladı.

İşte Özel İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Afrin’e destek videosu