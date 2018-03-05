Mehmet Özdilek Konya’ya böyle veda etti!

Konyaspor'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran eski Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yayınladığı mesaj ile Konya ve Konyaspor'a veda etti.

Konyaspor’la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran eski Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yayınladığı mesaj ile Konya ve Konyaspor’a veda etti.

Mehmet Özdilek’in mesajı şöyle:“Konya’ya geldiğimiz günden bugüne kadar şahsıma ve ekibime karşı göstermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ederim. Başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere, Sayın Valimize, Sayın Garnizon ve İl Jandarma Komutanlarımıza, Sayın İl Emniyet Müdürümüze, Atiker Konyaspor Yönetim Kuruluna, çalışanlarına ve taraftarlarına bize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Atiker Konyaspor’un içinde bulunduğu bu durumdan sakin kalarak, paniklemeyerek ve futbolcuların moralini yükselterek en kısa sürede kurtulacağına yürekten inanıyorum… Sevgi ve Saygılarımla

MEHMET ÖZDİLEK”