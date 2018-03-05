Mehmet Özdilek futbolcularla vedalaştı

Atiker Konyaspor'un yollarını ayırdığı Teknik Direktör Mehmet Özdilek, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı.

Atiker Konyaspor’un yollarını ayırdığı Teknik Direktör Mehmet Özdilek, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı.

Atiker Konyaspor’un E.Y. Malatyaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Mehmet Özdilek ile ekibi, futbolcular ve tesis personeliniyle vedalaştı.



Kayacık Tesislerinde futbolcularla bir araya gelen Mehmet Özdilek, “Yaklaşık 4 aylık süreçte iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de… Ama ben ve ekibim size ve takıma olan inancımızı bir an bile olsa kaybetmedik. Futbolun içerisinde bu durumlar oluyor. T.M. Akhisarspor ve son E.Y. Malatyaspor maçları takım görüntümüze yakışmayan ve oldukça uzak olan maçlardı. Sonuç böyle gerektirdi. Hepiniz ayrı ayrı iyi birer birey ve futbolcularsınız. Kalan 10 maçta elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza ve Atiker Konyaspor’u ligde tutacağınıza inancımız tam. Bundan sonra sizleri dışarıdan destekleyeceğim. Başarılar diliyorum” diye konuştu.



Mehmet Özdilek ve ekibi daha sonra da çalışanlarla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.