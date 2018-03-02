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MEB açıkladı: Öğretmen maaşlarına yeni ayarlama

  • Giriş Tarihi: 2.03.2018 8:53
  • Güncelleme Tarihi: 2.03.2018 8:53
MEB açıkladı: Öğretmen maaşlarına yeni ayarlama

Öğretmenlere verilecek olan ‘uzman öğretmenlik’ ve ‘başöğretmenlik’ unvanları için yeni kriterler belirlendi. Performanslarına bakılacak olan öğretmenlere, veliler ve öğrenciler de puan verecek. En başarılı öğretmen en yüksek maaşı alacak...

Öğretmenlere verilecek olan ‘uzman öğretmenlik’ ve ‘başöğretmenlik’ unvanları için yeni kriterler belirlendi. Performanslarına bakılacak olan öğretmenlere, veliler ve öğrenciler de puan verecek. En başarılı öğretmen en yüksek maaşı alacak…

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik için yeni kriterler belirledi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK:
Son 8 yıldaki performans değerlendirmelerinde en az 4’ünün A başarı düzeyinde olması gerekecek.

BAŞÖĞRETMENLİK:
Son 14 yıldaki performans değerlendirmelerinde en az 7’sinin A başarı düzeyinde olması gerekiyor.

MÜDÜRLÜK: 
Son 4 yılda performans değerlendirmelerinde en az 2’sinde A düzeyi başarı gerekiyor.

BAŞARISIZ ÖĞRETMENE EĞİTİM:
Performans başarısı yüksek olmayan öğretmen eğitime alınarak takip edilecek.

SABAH


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