MEB, 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihlerini açıkladı

Milli Eğtim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının sözleşmeli öğretmen pozisyonuna 20 bin öğretmen alımı yapılacak. MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru ve sınav tarihini açıkladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Milli Eğtim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının sözleşmeli öğretmen pozisyonuna 20 bin öğretmen alımı yapılacak. MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru ve sınav tarihini açıkladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılanması amacıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. MEB, 2018 Mart sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu yayımladı. Buna göre, başvuru ve sınav tarihi de belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Sınav ne zaman yapılacak? İşte 20 bin öğretmen alımı ile ilgili tüm detaylar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenliğe ön başvurular 2 Mart tarihinde alınacak. Sözlü sınav merkezleri aynı gün ilan edilecek ve sınav merkezi tercihleri 8 Mart’ta alınacak. Başvuran adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 16 Mart’ta açıklanacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan – 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınava başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise ), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121 – KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.