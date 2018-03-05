Malatyalılar Konya’da buluştu

Konyalı işadamı Ali Aydın, Atiker Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçı öncesi Malatyalıları ağırladı

Konyalı işadamı Ali Aydın, Atiker Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçı öncesi Malatyalıları ağırladı

ŞÖLEN Pastaneleri sahibi Konyalı İşadamı Ali Aydın, geçtiğimiz Pazar günü Konya’da oynanan Atiker Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçı öncesi Malatyalı konuklarını ağırladı. Konya’da olduğu gibi ülke çapında da sevilen bir isim olan ve Konyasporlu kimliliği ile tanınan Ali Aydın, Özkaymak Oteli’nde misafirleri için akşam yemeğe verdi. Yemeğe, Malatyalı Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata, Malatya Belediye Başkanlığı yapan ve Malatyasporlu eski futbolcu Naci Şavata, Karagümrük Kulüp Başkanı Cengiz Günaydın, Konya’da yaşayan Malatyalı akademisyenler Prof. Dr. Kemal Kırıkçı ve Mahmut Gürbüzer ile iki şehrin basın mensupları katıldı. Ali Aydın, Konya ile Malatya’nın iki dost kent olduğunu belirterek, “Konya’ya yakışan misafirperverliği her zaman gösteriyoruz. Malatyalı dostlarımızla bir araya geldik. Hem maçı konuştuk, hem anılarımızı tazeledik. Umarım Konyaspor’da, Malatyaspor’da ligde daha iyi yerlere gelirler” dedi.