Maaşınız 160 lira fazla yatabilir

12 milyona yakın emekliye her ay verilen yüzde 4-5’lik ek ödemenin en az yüzde 8’e çıkarılması teklifi emeklileri heyecanlandırdı. Artış hayata geçerse, 2 bin lira maaşı olan, aylık 80 lira yerine 160 lira ek ödeme alabilecek.

12 milyona yakın emekliye her ay verilen yüzde 4-5’lik ek ödemenin en az yüzde 8’e çıkarılması teklifi emeklileri heyecanlandırdı. Artış hayata geçerse, 2 bin lira maaşı olan, aylık 80 lira yerine 160 lira ek ödeme alabilecek.

Emeklilere net maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği’nin halen maaşın yüzde 4-5’i oranında olan ek ödemenin en az yüzde 8’e çıkarılması yönündeki teklifi emeklileri heyecanlandırdı. Talep hayata geçerse, emeklilerin aylık gelirinde yeni bir artış yaşanacak. Halen maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Eğer ek ödeme yüzde 8’e çıkarılırsa, bin lira maaşı olan emekli aylık 50 lira yerine 80 lira ek ödeme alabilecek. Ek ödeme maaşı bin 500 lira olanlarda 60 liradan 120 liraya, 2 bin lira olanlarda 80 liradan 160 liraya, 2 bin 500 lira olanlarda 100 liradan 200 liraya, 3 bin lira olanlarda 120 liradan 240 liraya yükselecek..

179 LİRAYA VARAN ARTIŞ

Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş 4 bin 481 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179 lira 24 kuruş ek ödeme veriliyor. Ek ödeme, eğer oran yüzde 8’e

çıkartılırsa, 358 lira 48 kuruşa çıkacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak 4 bin 660 lira 24 kuruş yerine 4 bin 839 lira 48 kuruş geçmeye başlayacak. Emekliler, şimdi Türkiye Emekliler Derneği’nin gündeme getirdiği talebe verilecek yanıtı merakla bekliyor.

(Takvim)