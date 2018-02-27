Maaşa devlet garantisi

Aylarca maaşını alamayan, patronu kaybolan, şirketi zora düşen ya da iflas eden milyonlarca çalışanın imdadına devlet yetişiyor. Ücretler garanti altında.

Aylarca maaşını alamayan, patronu kaybolan, şirketi zora düşen ya da iflas eden milyonlarca çalışanın imdadına devlet yetişiyor. Ücretler garanti altında.

Türkiye’de milyonlarca çalışan için önemli birkaç konu var.

1- Maaşını zamanında ve hakkıyla almak.

2- Kıdem tazminatını kaybetmemek.

3- Emeklilik için gerekli primlerinin yatırıldığını bilmek. Bu konularda kanunlar çalışanların haklarını koruyor.

Maaşını alamayan işçiler için de bir koruma düzenlemesi bulunuyor.

Her çalışan, şirketi zora düşünce bir süre maaşını almamayı ya da eksik almayı kabul eder. Ama şirket iflas eder ve kapanma durumuna gelirse işte burada çalışanlar için bir belirsizlik oluşuyor. Yani ücretsiz olarak çalıştığınız, yaşaması için çabaladığınız şirketin alacağınızı ödeme imkanı ve ihtimali ortadan kalkıyor. Sizin de paranızı isteyeceğiniz bir muhatabınız olmuyor. İşverenin ücretleri ödeyemeyecek duruma düşmesi, iflas etmesi ya da iflas ertelemesi istemesi gibi durumlarda Ücret Garanti Fonu devreye giriyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR bünyesindeki fona başvuran işçiler, o firmada son 1 yıldır çalışıyor olmak şartıyla 3 aylık maaşlarını kesinti olmadan alabiliyor. Faruk Erdem’in haberine göre, Geriye doğru ücretler alındığı için de sizin o firmayla iş sözleşmenizin devam edip etmediğine bakılmıyor. Yani işten ayrılmış da olsanız, alamadığınız ücretleri devlet ödüyor. İşverenin düştüğü durumla ilgili belgeleri (haciz tutanağı, iflas kararı, mahkemenin verdiği iflas erteleme kararı ve alacak belgeniz gibi) İŞKUR’un ilgili birimine götürerek başvurduğunuz ayın sonuna kadar ücretlerinizi alabilirsiniz. Ücretler net ücret üzerinden ödeniyor. Bir hatırlatma da yapalım, bu fon sadece maaşlar için. Yani kıdem ve ihbar tazminatı için bir garanti yok.



HAKLI FESİH VAR

Yukarıda anlattığımız durumun haricinde hiçbir zorluk olmamasına rağmen maaşını alamayan, ya da eksik veya geç alan işçiler için de kanunlarımız koruma kalkanı sunuyor. Bu çalışanlar işverenin sözleşmeye uymaması dolayısıyla haklı fesih imkanını kullanarak tazminatlarını alabilirler.