“Lider ülke Türkiye mücadelesine en büyük destek veren şehiriz”

Konya'nın Altınekin ilçesinde çeşitli yatırımlarda incelemelerde bulunarak, ‘Yerel Buluşmalar’ programında teşkilat mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve ilçe sakinleri ile buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın tarihte olduğu gibi bugün de ülkemizin lider ülke mücadelesine en büyük desteği veren şehir olduğunu söyledi.

Konya’nın Altınekin ilçesinde çeşitli yatırımlarda incelemelerde bulunarak, ‘Yerel Buluşmalar’ programında teşkilat mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve ilçe sakinleri ile buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın tarihte olduğu gibi bugün de ülkemizin lider ülke mücadelesine en büyük desteği veren şehir olduğunu söyledi.

Konya’nın, Anadolu’nun Türk-İslam vatanı olmasında en önemli rolü üstlendiğini kaydeden Başkan Akyürek, dünden bugüne bütün şehitlerimizi ve Afrin’de şehit olan askerlerimizi rahmetle andıklarını söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yatırım incelemeleri, yerel buluşmalar ve ziyaretler kapsamında gerçekleştirdiği ilçe programlarını Altınekin’de sürdürdü. Başkan Akyürek, Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile birlikte ilk olarak tamamlanan Altınekin Akıncılar – Ankara bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

“İlçe yollarına 25 milyon lira katkı yaptık”

Konya’nın tarımsal üretimine, tarım ve hayvancılığa büyük katkı yapan bölgeye önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Akıncılar Mahallemiz, büyük bir yerleşim yerimiz. Burada da ilçe belediyemizle birlikte bir kısım çalışmalara imza attık. İlçe belediyemiz mahallelerde büyük bir kilitli taş çalışması yapmıştı. Buradan Ankara’ya çıkan yolu ve Altınekin Prestij Caddesinin bir bölümünü Akıncılar’a kazandırdık. Mahalle yolları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 25 milyon liralık bir katkı yaptık. Bu yıl da 2,5 milyon liraya mal olacak mahalle yolu çalışmasını ilave ediyoruz. İhale yapıldı. İnşallah yaz aylarında eksik kalan bölümlerini de belediye başkanımızla birlikte tamamlamaya çalışacağız” dedi.

“Türkiye’nin hedefine ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar”

Daha sonra Akıncılar Mahallesindeki bir kahvehanede mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Akyürek, Akıncılar halkının ülkesine her zaman büyük destek verdiğini ifade etti. Başkan Akyürek, “Türkiye yine zor bir süreçten geçiyor. Türkiye’nin tarihine, kültürüne, coğrafyasına, İslam dünyasındaki sorumluluklarına sahip çıkmasını önlemek için büyük güçler coğrafyamızda vekalet savaşları yapıyor. Teröristlerin ellerine en modern silahları veriyorlar sonra da kenara çekilip seyrediyorlar. İki nesil önce, Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en güçlü 5 ülkesi arasındaydı. O topraklar üzerinde 63 ülke kurdular. Şimdi de bu sayıyı 70’e, 80’e çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin bu sömürülen coğrafyaya sahip çıkmasını, ‘Büyük Türkiye’ hedefine ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Ama hamdolsun artık o süreçler geçti. Türkiye üzerine giydirilen deli gömleğini yırttı ve artık tarihi misyonuna sahip çıkma sürecindeyiz. Cenab-ı Hak milletimizi, memleketimizi muhafaza etsin, bu günleri İslam dünyasının uyanışına vesile kılsın. Türkiyemizi lider ülke seviyesine çıkarma mücadelesinde bizlere de imkanlar nasip etsin” diye konuştu.

Konya olarak Türkiye’nin Lider Ülke mücadelesine en büyük destek veren şehir konumunda olduklarını kaydeden Başkan Akyürek, “Tarih boyunca da böyle olmuştur. Anadolu’nun Türk-İslam vatanı olmasında bu bölge en önemli rolü oynamıştır. Dünden bugüne bütün şehitlerimizi ve Afrin’de şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

“Hedeflerinizi büyük tutun”

Altınekin 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulunu da ziyaret eden ve ‘Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu’ projesi kapsamında okula kazandırılan zenginleştirilmiş kütüphaneyi inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti. İlçe programlarında fırsat buldukça okul ziyaretleri de yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, öğrencilere şöyle seslendi: “Hem milletimiz, ülkemiz için hem de bizler için de dua edin. Çünkü sizlerin duası daha makbul. Gönlünüzü, bakışınızı asla bulandırmayın, kirletmeyin ve yolunuza tertemiz devam edin. Hedeflerinizi büyük tutun. Hem çok çalışın hem de Allah’a dayanın.”

“Altınekin’e 64 milyon liralık yatırım”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, daha sonra teşkilat mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve ilçe sakinlerinin katılımı ile yapılan ‘Yerel Buluşmalar’ programına katıldı. 2014’te hayata geçen yeni büyükşehir yasasından sonra 28 yeni metropol ilçe oluştuğunu, söz konusu ilçelerin merkez ilçeler gibi hizmet almasını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Akyürek, “Bu konuda en şanslı ilçelerden birisi Altınekin’dir. Konya merkezin 25 yılda aldığı mesafenin yeni metropol ilçelerde 5 ile 10 yıl arasında tamamlanmasını arzu ediyoruz. Altınekin’in tabandan gelen, ticaretten gelen çok başarılı bir belediye başkanı var. Konya merkezden ilçelerimize imkan aktarıyoruz. İlçemizin birkaç yıl içinde kilitli taşı olmayan hiçbir yeri kalmayacak. Kanalizasyonu olmayan belde kalmadı. Gurup suyu ile birçok yerleşim birimimiz su temin ediyor. Mezarlıklar, caddeler, mahalle yolları hükumet konağı, şehir konağı, şehir meydanı derken Altınekin çok farklı bir hale gelmiş oluyor” şeklinde konuştu. Yeni büyükşehir yasası sonrası ilçeye 64 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, hayırlı olmasını diledi.

“Büyükşehir belediye başkanımızla gurur duyuyoruz”

Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere, ilçe halkına “2014’te ayağınızı çamura değdirmeyeceğiz” diye söz verdiklerini hatırlatarak, “Göreve geldikten sonraki ilk iki yılda 125 kilometre kilitli taş döşedik. 2017’de de Dedeler ve Akıncılar mahallesine 540 bin metrekarelik taş döşedik. Onun da maliyeti 13 milyon 400 milyon lira. 2018’de ise Oğuzeli’ne 180 bin metrekare, Akköy’e 30 bin metrekarelik alan için ihaleye çıkıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizleri hiç kırmadı. Ne dediysek yaptı ve biz kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi.

Yerel Buluşmalar programına AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İlçe Koordinatörü Ali Rıza Akköylü, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Deresoy, AK Parti Altınekin İlçe Başkanı ve teşkilat mensupları ile Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

02.03.2018 15:23:15 TSI

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