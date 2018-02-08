KUPAYI İSTEMEDİK!

İlk maçta olduğu gibi yine yedek ağırlıklı bir kadroyla Galatasaray karşısına çıkan yeşil-beyazlılar, öne geçmesine rağmen çok etkisiz bir oyun oynadığı maçı 4-1 kaybederek kupa macerasını sonlandırdı

İlk maçta olduğu gibi yine yedek ağırlıklı bir kadroyla Galatasaray karşısına çıkan yeşil-beyazlılar, öne geçmesine rağmen çok etkisiz bir oyun oynadığı maçı 4-1 kaybederek kupa macerasını sonlandırdı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Galatasaray ile 2-2’in rövanşında deplasmanda karşılaşan Atiker Konyaspor yedek ağırlıklı bir kadroyla oynadığı maçı 4-1 kaybederek kupaya Çeyrek Final’de veda etti.

Geçen sezon kupayı müzesine götüren Konyaspor’da, Mehmet Özdilek’in Galatasaray karşısındaki kadro tercihi ise çokça eleştirildi.

3. dakikada Belhanda’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Gomis’in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

14. dakikada sol kanatta topla buluşan Fofana’nın ceza sahasına girip, son yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’ya çarparak ağlara gitti. 0-1

17. Dakikada sol kanattan Sinan’ın ceza sahasına ortasında topa arka direkte Serdar Aziz’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

25. dakikada Nagatomo’nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Feghouli’nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

52.dakikada Galatasaray öne geçti. Nagatomo’nun sol kanattan yaptığı ortayı Volkanı uzaklaştırmak istedi ancak top penaltı noktası üzerinde bulunan Gomis’e geldi. Gomis’in gelişine çektiği şut Patrik’in solundan ağlar ile buluştu: 2-1.

61.Dakikada Orkan Çınar’ın yerden pası ile ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Amir Hadziahmetovic’in gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

71.dakikada Moryke Fofana’nın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Vedat Bora’nın ortasını Galatasaray savunması kafayla uzaklaştırdı.

75.dakikada Sinan Gümüş’ün pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Bafetimbi Gomis’in çektiği şut kaleci Patrik’ten döndü. Maçta başka gol olmayınca karşılaşmayı 4-1 kazanan Galatasaray tur atlayan taraf oldu.

88.dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Belhanda’nın pası ile sol çaprazda buluşan Gomis, ceza sahası içerisine girip Patrik’ten sıyrıldıktan sonra boş kaleye vuruşunu yaptı: 3-1. Maçın sonucunu ise

90.dakikada Rodrigues belirledi: 4-1. Maçta başka gol olmayınca karşılaşmayı 4-1 kazanan Galatasaray tur atlayan taraf oldu.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Tokat xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Serdar Aziz xxx, Hakan Balta xx, Nagatomo xx, Donk xx, Selçuk xx, Feghouli xxx, Belhanda xx, Sinan xx, Gomis xx

Yedekler: Carrasso, Eray, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Tolga, Yasin, Eren, Rodrigues, Latovlevici

Teknik Direktör: Fatih Terim

Atiker Konyaspor: Carlgren xx, Skubic xx, Volkan xx, Selim Ay xx, Ferhat xx (Eren dk. 11 x), Hadziahmetovic xx, Jonsson xx, Orkan xx, Vedat xx, Fofana xxx, Eto’o xx

Yedekler: Emrullah, Ömer Ali Şahiner, Abro, Filipovic, Musa, Jahovic

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Fofana (dk. 14) (Atiker Konyaspor), Serdar Aziz (dk. 17) (Galatasaray) Gomis B.(dk. 88) (Galatasaray) Rodrigues G.(dk. 90+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Selim Ay (Atiker Konyaspor), Gomis (Galatasaray)

TOLGA DURMAZ