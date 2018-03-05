Kulu’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde motosikletin, yolda yürüyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde motosikletin, yolda yürüyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Dinek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayyar Ç.’nin kullandığı 42 GC 922 plakalı motosiklet, yol kenarında yürüyen Yücel Ö.’ye (41) arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Tayyar Ç. ile yaya Yücel Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yücel Ö., yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün yapılan muayenesinde alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.