Kullanılmayan ev iki hafta içerisinde ikinci kez yandı

Konya’da iki haftada ikinci kez yanan kullanılmayan ev itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya’da iki haftada ikinci kez yanan kullanılmayan ev itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karacihan Mahallesi Kocaense Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde tek katlı müstakil bir evde alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis de çevre güvenliği aldı. Alev topuna dönen eve yakın araçları ise vatandaşlar itekleyerek uzaklaştırdı. Ekipler, alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.