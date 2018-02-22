KPSS şartı yok! Binlerce lise mezunu memur alınacak

Birçok kamu kurumu tarafından Şubat ve Mart aylarında en az lise mezunu 10 bin 500 memur alımı yapılacak.

Birçok kamu kurumu tarafından Şubat ve Mart aylarında en az lise mezunu 10 bin 500 memur alımı yapılacak.

Kamu kurumu ve kuruluşlarında eksiklikleri gidermek için Şubat ve Mart ayı içerisinde en az lise mezunu 10 bin 500 memur alımı yapılacak. Başvurunun yapılabilmesi için KPSS şartı yok. Başvurular hem KPSS puanıyla hem de KPSS puanı olmadan olabilecek. Adaylar 10 bin 500 kişilik kadroya memur olarak girebilmeleri için aranan nitelikleri taşımak zorundalar. Bunun yanında başvuru yapacak adaylar, başvurularını mutlaka belirtilen tarihler arasında yapmalılar. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır. Peki başvurular ne zaman başlıyor? Hangi kamu kurum ve kuruluşları hangi tarihlerde alım yapacak? En az lise mezunu memur olma hayali kuran vatandaşlara fırsat doğdu. Kimler başvuru yapabilir. İşte detaylar…

MEMURLUĞA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kamu kurum ve kuruluşları adayların başvuru yapabilmeleri için bazı şartlar aramaktadır. Bu sebeple adaylar kadrosuna göre belirtilen genel şartları ve özel şartları taşımak zorundadırlar. Adaylardan genel olarak aranan nitelikler;

– 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımaları,

– Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak ( engelli alımları Hariç ),

– Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilgisi bulunmamak,

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi nitelikler genel olarak her ilanda belirtilmektedir.

– KPSS, YDS, Eğitim, Yaş gibi nitelikler özel olarak aranmaktadır.

KPSS’YE GİRMEYENLER İÇİN DE KADRO VAR

Kamu kurumları kamuya memur personel alımı sırasında adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı arıyorlar. TGRT’nin haberine göre, bu sebeple adaylar kurumlarında belirlediği gibi 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden kurumların belirledikleri taban puan da puan almış olmaları şarttır.

Bazı kurumlar ise adaylardan alım yapacakları kadro için Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyorlar. Bu sebeple adayların belirtilen diğer nitelikleri taşımaları yeterli olmaktadır.

MEMURLUKTA EĞİTİM ŞARTI NEDİR?

Kamuya başvuru yapabilmek için belirli şartlar arasında eğitim şartı yer almaktadır. Buna göre başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Fakat lisans ve ön lisans mezunları da belirtilen kadrolara başvuru yapabilirler. Alım kadrosuna göre Lisans mezunu olan adaylardan 4 yıllık eğitim veren ilgili fakültelerden mezun olmuş olmaları şarttır. Lise mezunu alımlarda ise kadrosuna göre meslek liselerinden veya düz liselerden mezun olmuş olmaları yeterlidir.

Söz konusu olan ilanların bir çoğunda adaylar başvuru şartlarına göre ve KPSS puan türlerine göre yapılacak sıralama sonucuna göre, Sözlü, Uygulamalı veya yazılı sınava katılarak bu sınavlardan geçeli not almaları gereklidir. KPSS ile yapılacak sıralamalarda adayların almış oldukları puan durumuna göre kadro sayısının kat sayısı kadar aday dereceye alınır.

MEMURLUK İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Kamuya memur alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylar, kurumların belirledikleri başvuru tarihleri içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Tarihler her kurumun kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Son başvuru tarihinde sonra yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.Başvuru yapacak adaylar, Şahsen, E Posta, Posta veya Elektronik ortamda başvurularını yapacaklardır. Ayrıca ilanda belirtildiği üzere başvuru sırasında adaylardan bazı belgeler aranmakta ve bu belgelere göre adaylar tüm başvuru belgelerine sahip olmaları şarttır. Başvuru tarihleri ve başvuru yapılacak kurumlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.