KOSKİ’den 244 Kilometre Kanalizasyon Şebekesi Daha

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2018 yılında Konya merkez ve ilçelerde toplam 244 bin 641 metre yeni kanalizasyon şebeke hattı ve kanal ıslah çalışması gerçekleştirerek sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkı sağlamayı sürdürecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2018 yılında Konya merkez ve ilçelerde toplam 244 bin 641 metre yeni kanalizasyon şebeke hattı ve kanal ıslah çalışması gerçekleştirerek sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkı sağlamayı sürdürecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile ilçelerdeki altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kötü koku, kötü görüntü ve insan sağlığına zarar veren pis suyun yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi noktasında kanalizasyon şebeke yapımının önemli bir yer teşkil ettiğini dile getirdi. Konya’nın şehir suyu, sulama suyu, tatlı su, kirli su, yağmur suyu ve Mor Şebeke ile Türkiye’de 6 ayrı su şebekesine sahip tek şehir olduğunu belirten Başkan Akyürek, 2017 yılında 453 bin metre kanalizasyon şebeke yapımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

2018’DE DE SAĞLIKLI ÇEVREYE ÖNCELİK

Sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya’nın her noktasına ulaştırabilmek için 2018 yılının da altyapı konusunda önemli bir yıl olacağını kaydeden Başkan Akyürek, bu yıl merkez ve ilçelere toplam 244 bin 641 metre daha kanalizasyon hizmeti kazandırılacaklarını ifade etti. Başkan Akyürek, “Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılı yatırım programında önceki yıllarda olduğu gibi yine alt yapıya yönelik çalışmalar büyük yer tutmaktadır. Kanalizasyonu olmayan yerleşim yerlerine kanalizasyon şebekesi, eskiyen şebekelerde de ıslah çalışmalarımız devam edecek. Söz konusu çalışmalar için 39 yerleşim biriminde toplam 244 bin 641 metre çalışma öngörülmüştür” dedi.

YAŞANILABİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURULUYOR

Yeni şebeke ve ıslah çalışmalarının yapılacağı yerler ise şunlar: Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinin muhtelif mahalleleri 50 kilometre, Meram Ali Ulvi Kurucu, Boruktolu, Pamukçu ve Çomaklı Mahalleleri 42,5 kilometre, Cihanbeyli Pınarbaşı ve İnsuyu mahalleleri 15 kilometre, Yunak ve Ilgın merkez mahalleleri 11 bin 350 kilometre, Karatay Ovakavağı Mahallesi 11 kilometre, Bozkır Hamzalar Mahallesi 11 kilometre, Meram Çukurçimen Mahallesi 10 kilometre, Karatay İsmil Mahallesi 10 kilometre. Hadim Korualan Mahallesi 9 bin 500 metre, Akşehir Çakıllar Mahallesi 7 bin 650 metre, Halkapınar merkez 7 bin 300 metre, Tuzlukçu merkez 7 bin 200 metre, Hadim merkez 6 bin metre, Bozkır Ücpınar Mahallesi 5 bin 500 metre, Meram Gazze Caddesi 5 bin metre, Ilgın Argıthanı Mahallesi 5 bin metre, Bozkır Dereiçi Mahallesi 4 bin 500 metre, Ilgın Gökçeyurt Mahallesi 4 bin metre, Beyşehir Yeşildağ Mahallesi 3 bin 500 metre, Akşehir sanayi bölgesi 3 bin 500 metre, Akşehir Doğrugöz Mahallesi 3 bin 400 metre, Akşehir Çamlık Mahallesi 2 bin 500 metre, Cihanbeyli Tevfik Bilgin Caddesi bin 500 metre, Meram Kilistra Mahallesi bin 500 metre, Akören Kayasu Mahallesi bin 200 metre, Kadınhanı merkez bin metre, Bozkır Sarıoğlan Mahallesi bin metre, Akşehir Reis Mahallesi bin 59 metre, Konya merkez muhtelif sokaklar bin metre, Sarayönü Çeşmelisebil Mahallesi 775 metre, Akşehir Cankurtaran Mahallesi 150 metre.