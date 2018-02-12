Konya’ya şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye gezen ekibin bulunduğu aracın zırhlı araca çarpması sonucu şehit olan polisin Konyalı olduğu açıklandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye gezen ekibin bulunduğu aracın zırhlı araca çarpması sonucu şehit olan polisin Konyalı olduğu açıklandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araca çarpışması sonucu Konya’nın Akşehir ilçe nüfusuna kayıtlı polis memuru Ali Ergün şehit düştü.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Osman Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Uslu ve AK Parti İlçe Başkanı Abdurahman Çardakoğlu, acı haberi vermek üzere şehidin Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Sokakta ikamet eden baba evine gitti. Şehidin baba evinde kimsenin olmaması ve hastanede olduklarını öğrenilmesi üzerine ilçe protokolü, Akşehir Devlet Hastanesine geçti. Şehidin babası Veysel Ergün’ün ameliyat olmak için hastanede yattığı annesi Döndü Ergün’ün refakatçi olarak yanında kaldığı öğrenildi. Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem’in odasının girişinde oğlunun şahadet haberini alan baba Veysel Ergün ve anne Döndü Ergün sinir krizleri geçirdi. Ali Ergün’ün şahadet haberini alan yakınları da hastaneye akın etti. İlçe Protokolü tarafından araçlarla eve getirilen şehit’in anne ve babası evlerine çıkarılırken şahadet haberini alan yakınları da evin önüne gelerek gözyaşı döktü.



Şehit annesi evlerine asılın Türk bayrağını öptü

Şehidin baba evine dev bir Türk bayrağı asılırken şehidin annesi Döndü Ergün balkona çıkarak, “Oğlumun bayrağını kucaklayıp öpeceğim” diyerek bayrağa sarılıp öptü. Şehit Polis memuru Ali Ergün’ün geçtiğimiz sene yaza aylarında evlendiği ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, şehit Ali Ergün’ün içinde bulunduğu devriye aracı dün gece saatlerinde Yüksekova-Van karayolu üzerindeki uygulama noktası civarında devriye görevi yaparken havanın yağışlı ve yolun kaygan olmasından dolayı uygulama noktasındaki zırhlı araca çarptı. Kazada Polis Ali Ergün şehit olurken, 2 polis memuru da yaralandı.