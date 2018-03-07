Konya’ya kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün öğle saatlerinden itibaren Konya'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Niğde ve Aksaray çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bugün öğle saatlerinden itibaren Konya’nın kuzey ve doğu kesimleri ile Niğde ve Aksaray çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın Güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Lodosun, Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneybatısında (Konya) kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve zaman zaman fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.