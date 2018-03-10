“Konya’ya hizmet medeniyetimize hizmettir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaret ederek başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Bakan Gül, “Konya’ya hizmet etmek, memlekete, tarihe, medeniyetimize hizmet etmekle eşdeğerdir. Böyle önemli ve medeniyetimizin kadim bir şehrinde bu tür vazifeler insanlar için bir onurdur, şereftir” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaret ederek başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Bakan Gül, “Konya’ya hizmet etmek, memlekete, tarihe, medeniyetimize hizmet etmekle eşdeğerdir. Böyle önemli ve medeniyetimizin kadim bir şehrinde bu tür vazifeler insanlar için bir onurdur, şereftir” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan da bulundu. Bakan Gül, Türkiye Belediyeler Birliğindeki görevi ve yerel yönetimlerdeki başarılı çalışmalarından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i tebrik etti. Bakan Gül, “Gerçekten Konya’ya hizmet etmek, memlekete, tarihe, medeniyetimize hizmet etmekle eşdeğerdir. Böyle önemli, medeniyetimizin kadim bir şehrinde bu tür vazifeler insanlar için bir onurdur, şereftir. Bu görevi yerine getiren bütün arkadaşlarımıza ben de teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Konya’ya hem hükümetimiz hem de yerel yönetimler boyutuyla çok önemli hizmetler yapıldı. Ama inşallah bunları hep birlikte arttırarak sürdüreceğiz. Ben bu vesileyle Konya Büyükşehir Belediyemizi ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim” dedi.

“Konya bizim düşünce ocağımız”

Ziyaretlerinden dolayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Konya’nın medeniyetimizin merkezlerinden birisi olduğunu dile getirdi. “Konya bizim düşünce ocağımız” diyen Başkan Akyürek, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Akyürek, Konya’nın AK Parti Hükümetleri ile birlikte büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini belirterek, “Şimdi yeni bir sıçrama ve atağın daha yapılması gerekiyor. İnşallah hükümetimizin programında olan, belediye boyutunda da olan yatırımlarla o da gerçekleşecek. Mesela, Konya’nın belki 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 600 milyon liralık bir proje tamamlanma aşamasında. Metro ve çevre yolu projesi de trafik açısından bizim için en önemli projelerdi. Bu konuda da geçtiğimiz günlerde Başbakanımız metronun ilk etabının bu yıl ihale edileceğini ifade ettiler. Çevre yolunun da önemli bir bölümü ihale edildi. Bütün bunlarla şehrimizi yeni sürece hazırlamaya çalışıyoruz” diye konuştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ziyaret anısına çini sikke ve İslam Düşünce Atlası hediye etti.