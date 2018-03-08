Konya’ya fırtına uyarısı

Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü’nden yapılalan açıklamaya göre bugün Konya ve çevresi parçalı ve çok bulutlu,..

Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü’nden yapılalan açıklamaya göre bugün Konya ve çevresi parçalı ve çok bulutlu, Karaman hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın güney, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) ve yer yer fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Rüzgar Ve Yer Yer Kısa Süreli Fırtına Bekleniyor!

Yapılan açıklamaya göre Bugün: Konya ve çevrelerinde rüzgarın güney, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşları tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyaran yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı