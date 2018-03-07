Konya’ya 5 Yeni Köprülü Kavşak ve Yaya Üst Geçidi

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerinin kesiştiği yerlere 5 yeni köprülü kavşak ve yaya üst geçidi yapımını başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek; “Konya’da kesintisiz trafik akışını sağlama konusunda yeni çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerinin kesiştiği yerlere 5 yeni köprülü kavşak ve yaya üst geçidi yapımını başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek; “Konya’da kesintisiz trafik akışını sağlama konusunda yeni çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatmak için 5 yeni köprülü kavşak ve yaya üst geçidinin daha yapımını başlattı. Bu kapsamda Fatih Caddesi Köprülü Kavşağı, Galericiler Köprülü Kavşağı, Elmalılı Hamdi Caddesi Köprülü Kavşağı, Şefik Can Caddesi Köprülü Kavşağı ile Tekke-Saray Caddesi Yaya Üst Geçidi için çalışmalara başlandı.





KONYAMIZDA KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞINI SAĞLAMAK İÇİN DÜZENLEME YAPIYORUZ

Galericiler Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’da kesintisiz trafik akışını sağlama konusunda yeni bazı düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Başkan Akyürek, “Özellikle trafiğin ölçümlere göre en yoğun olduğu, en sıkışık alanlarda yeni çözümler üretmek üzere yeni çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda altgeçit üstgeçit olarak çok sayıda esere imza atmıştık. Şu anda gerek Ankara Yolu’nda gerek İstanbul Yolu’nda, Meram, Selçuklu ve Karatay bölgelerimizde yeni birtakım düzenlemelere hazırlık yapıyoruz. Galericiler Kavşağı’nda da Ankara Yolu’nu kesintisiz hale getiren, aynı zamanda Ağaç İşleri Sanayi Altgeçidi’ne de daha rahat bir geçişi sağlayacak olan bir altgeçit çalışmasını başlatıyoruz. Son derece kritik bir konumda ve özel bir alanda dikkatli bir şekilde bu çalışmayı yürütüyoruz” dedi.





KAVŞAK YAPIMI SÜRERKEN YAN YOLLARDAN TRAFİK AKIŞI SAĞLANACAK

Köprülü kavşak yapılacak alanların transit geçişini sağlama ve yan yollarını yapma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Akyürek, şunları kaydetti: “Burada çalışma devam ederken; trafik akışını alternatif yollardan sağlamak konusunda gayret gösteriyoruz. Hem Ankara Yolu’nda hem İstanbul Yolu’nda yeni alternatif caddeler oluşturuyoruz. Galericiler Kavşağı’nda da inşaat devam ederken yan yollardan trafik akışını sağlamak istiyoruz. Burada şehrimize önemli bir kavşağı ciddi bir maliyetle kazandırmış olacağız. Şu anda hem yan yol çalışması yapılıyor hem de KOSKİ Genel Müdürlüğümüz su ve kanalizasyon altyapısı ve diğer altyapıların bypasını gerçekleştiriyor.” Köprülü kavşaklar inşa edilirken trafikte bir kısım aksama olacağını aktaran Başkan Akyürek, araç sahiplerinden de çalışmalar devam ederken sabır beklediklerini, 2 ile 2,5 ay içinde alttan geçiş vermeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Bu kapsamda Fatih Caddesi Köprülü Kavşağı, Galericiler Köprülü Kavşağı, Elmalılı Hamdi Caddesi Köprülü Kavşağı, Şefik Can Caddesi Köprülü Kavşağı ile Tekke-Saray Caddesi Yaya Üst Geçidi için başlanan çalışmalar kapsamında alternatif yollar oluşturulurken konu hakkında broşürler dağıtılarak sürücüler yan yollar konusunda bilgilendiriyor.