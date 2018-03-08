Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 6’ya 3 top kapma çalışması ve taktik çalışma yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Abdou Razack Traore ve Petar Filipovic katılmadı.